Toyota muestra las ventajas del Mirai con la caravana del hidrógeno

Toyota España participó en la Caravana del Hidrógeno , organizada por Gasnam en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, con una flota de 15 Mirai procedentes de distintas Comunidades Autónomas de España . La iniciativa ha reunido este 18 de septiembre en Madrid a diferentes organizaciones vinculadas al hidrógeno para mostrar las posibilidades de esta tecnología y el desarrollo de todo su ecosistema en España.

En representación de Toyota España asistieron Berta Domínguez, People & Corporate General Manager, Carolina de Castro, Corporate Affairs & H2 Senior Manager, y Jaime Pérez, Corporate Affairs & H2 Senior Specialist, que participaron en esta jornada junto a otros representantes del hidrógeno.

Un Mirai fue de la flota de Toyota España y la caravana de hidrógeno contó con vehículos de Gasnam-Neutral Transport, SHYNE – Spanish Hydrogen Network, Exolum, Enagás, HVR Energy, AGH2 – Asociación Gallega del Hidrógeno, CNH2 – Centro Nacional del Hidrógeno, Carburos Metálicos, ARPA, Alba Emission y SailH2.

De este modo, la ciudad de Madrid se convirtió en un punto de encuentro para las empresas que trabajan en el desarrollo de la movilidad con hidrógeno, desde energéticas y operadores de infraestructuras hasta centros tecnológicos y organizaciones especializadas en esta tecnología.

El hidrógeno: la tecnología del presente y del futuro

El recorrido permitió mostrar de forma directa las diferentes etapas necesarias para hacer posible la movilidad con hidrógeno: producción, almacenamiento, distribución, repostaje y utilización a bordo del vehículo.

La Caravana del Hidrógeno recorrió diferentes instalaciones de la Comunidad de Madrid como la hidrogenera de Exolum, en San Fernando de Henares, o la de Scale Green Energy (Grupo Enagás), en Manoteras. La ruta incluyó la planta de producción de hidrógeno renovable de Arroyo Culebro, en Pinto, donde un electrolizador de 1 MW produce hidrógeno a partir de agua regenerada y energía renovable.

La jornada finalizó en el Centro de Operaciones de EMT, donde la producción, el almacenamiento y el repostaje de hidrógeno se integran en una misma instalación para abastecer a la flota de autobuses de la compañía.

Caravana del Hidrógeno para Toyota España

La participación de Toyota España en la caravana refuerza su compromiso con el desarrollo de la tecnología del hidrógeno y la colaboración entre las diferentes compañías que ofrecen el hidrógeno en el transporte. Junto a Toyota Mirai, la flota de vehículos de hidrógeno reunió autobuses urbanos de la EMT y regionales, un prototipo de Toyota Hilux FCEV y otros vehículos de pila de combustible de hidrógeno poniendo de manifiesto el potencial de esta tecnología en diferentes segmentos de la movilidad.

Toyota Mirai

Toyota Mirai es un ejemplo del liderazgo que no solo no genera cero emisiones, sino que purifica el aire al circular. Cuenta con un sistema eléctrico de pila de combustible de hidrógeno que ofrece un funcionamiento suave, potente y muy silencioso alcanzando una autonomía de hasta 650 kilómetros siendo la apuesta clave de Toyota España en esta tecnología.