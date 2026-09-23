Helado: el permitido de primavera que te puede costar $60.600 al mes

Los días se alargan, sube la temperatura y aparece uno de esos planes sencillos que regresan con fuerza cada primavera: salir a tomar un helado . Pero ese gusto que muchas veces se decide de manera espontánea también empieza a tener un peso considerable cuando se lo lleva al presupuesto mensual.

Según un relevamiento a nivel nacional elaborado por la consultora Focus Market, una persona que consume helado cuatro veces por mes puede destinar alrededor de $60.600 mensuales solamente a este hábito. El dato forma parte del informe Gasto Primavera 2026, que analiza cómo el cambio de estación modifica algunos consumos de los argentinos.

Para poder comparar la evolución de los precios, Focus Market tomó como referencia las mismas heladerías que había relevado durante 2025. El resultado mostró un incremento promedio del 35% interanual . Las diferencias, sin embargo, son importantes según el comercio elegido y la cantidad comprada.

En septiembre de 2026, un kilo de helado cuesta entre $18.000 y $32.000 , aunque existen opciones que superan ese valor. El tradicional cuarto de kilo, una de las presentaciones más habituales para el consumo individual o compartido, se ubica entre $6.500 y $12.000.

Los postres helados también aparecen entre las alternativas relevadas. Un almendrado de ocho porciones ronda los $12.400, mientras que un bombón escocés para la misma cantidad de personas alcanza aproximadamente los $17.000.

Cuánto se puede gastar en helado durante un mes

El número cambia cuando una salida ocasional se convierte en costumbre. La consultora calculó que, si una persona elige tomar helado cuatro veces en el mes, el gasto proyectado llega a $60.600. Es decir, un promedio cercano a los $15.150 por salida, aunque el monto final dependerá de la cantidad comprada y de la heladería elegida.

La cifra permite dimensionar esos pequeños consumos que, considerados individualmente, pueden parecer menores, pero adquieren otro peso al sumarlos a lo largo del mes.

Y el helado no es el único gasto que suele crecer en esta época. La consultora estimó que la combinación de tres salidas mensuales a bares, cuatro consumos de helado y el regreso al gimnasio puede representar un desembolso adicional de $224.500 mensuales por persona.

Por qué la primavera cambia algunos hábitos

El informe plantea que el comienzo de la temporada más cálida modifica temporalmente algunas prioridades: aumentan las actividades al aire libre, los encuentros sociales, las salidas gastronómicas y el interés por retomar actividades físicas.

El helado queda en un lugar particular. A diferencia de otros consumos claramente estacionales, se compra durante todo el año, pero los días cálidos vuelven a convertirlo en un plan en sí mismo: caminar hasta una heladería, encontrarse con alguien o cerrar una salida tomando algo fresco.

Esta primavera, sin embargo, ese pequeño ritual llega con una cuenta distinta. Entre $6.500 y $12.000 por un cuarto de kilo y hasta $32.000 por un kilo muestran que incluso uno de los gustos más cotidianos merece empezar a formar parte de las cuentas del mes.