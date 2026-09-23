El look de los famosos en la Cena Solidaria de la Fundación Garrahan: mirá las fotos

La Cena Solidaria de la Fundación Garrahan reunió a figuras del espectáculo y la cultura para recaudar fondos destinados a la ampliación de Casa Garrahan.

La Fundación Garrahan llevó a cabo una nueva edición de su tradicional Cena Solidaria, que se realizó este lunes en el Hotel Sheraton Buenos Aires. El evento reunió a referentes del espectáculo, la cultura y el ámbito social, que acompañaron una noche destinada a recaudar fondos para Casa Garrahan.

El objetivo central de la gala fue juntar recursos para acondicionar y ampliar los espacios de Casa Garrahan, el programa que ofrece alojamiento y contención a niños, niñas y adolescentes que deben trasladarse lejos de sus hogares para recibir atención médica. Las figuras comenzaron a llegar desde las 20 y se sumaron a una velada atravesada por la solidaridad.

Lo recaudado se destinará a Casa Garrahan, el programa de respuesta social para pacientes y familias que se atienden en alguno de los tres hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su creación en 1997, ya se han alojado allí más de 32.600 niñas, niños y adolescentes junto a sus acompañantes, a quienes se les brinda contención y un espacio donde transitar sus tratamientos.