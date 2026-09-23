Nicole Neumann deslumbró con su estilo más rockero: mirá lo que se puso

Nicole Neumann sorprendió al público al optar por un look rockero con prendas de jean: "Porque el rock, ¡¡Es una cuestión de actitud!!".

Nicole Neumann compartió en sus redes unas fotos en las que se mostró con un look rockero con full denim y total black. La modelo optó por un chaleco de jean oscuro con una textura gastada bien marcada, que combinó con un pantalón chupin en la misma tonalidad grisácea y con unos delicados detalles desflecados en la zona de los tobillos.

Para completar la apuesta, sumó una remera básica negra, un cinturón clásico con hebilla metálica y unas botas de cuero de caña baja con aplicaciones de argollas y tachas. Sin embargo, el estilismo se destacó por la superposición de capas y su combinación de texturas complementarias.

El look sobresalió también por su monocromía oscura que estilizó su silueta, con un chaleco sastrero de jean como prenda comodín que siempre sirve para elevar cualquier básico del guardarropa cotidiano. Por último, el posteo incluía un texto que decía: "Porque el rock, ¡¡Es una cuestión de actitud!!".