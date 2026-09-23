Flor Vigna cambió dramáticamente tras confesar que se estaba "dejando morir": mirá su nuevo look

Tras confesar que se estaba "dejando morir", Flor Vigna sorprendió con un drástico cambio de imagen durante el programa de La Casa de los Famosos México.

Flor Vigna, la influencer argentina que participa en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, protagonizó uno de los momentos más comentados del reality, porque la artista apareció con el cabello más corto y lacio luego de sacarse las extensiones que usaba desde su ingreso al programa.

La argentina, que lleva más de un mes en el encierro, utilizó el cambio de look para hacer una declaración sobre su proceso personal y reconoció que había estado “dejándose morir” por un hombre, en referencia a Ese Pérez, el influencer y comediante mexicano con quien desarrolló un vínculo romántico dentro del programa que, según ella misma contó en otras ocasiones, se fue volviendo difícil de sostener por la diferencia de expectativas entre ambos.

Fue Memo Massad, otro de los participantes del reality, quien le preguntó desde el baño mientras se lavaba los dientes si había cambiado el cabello, y Flor respondió: “Sí, un nuevo renacer”, aunque no quiso mostrar el resultado de inmediato y le dijo a Massad “No, todavía no te puedo mostrar, todavía está muy loco”, y se retiró a bañarse antes de exhibir el look definitivo.

El resultado del cambio quedó a la vista después durante el programa, cuando Flor Vigna apareció con el cabello corto, de un color rojo intenso y con un corte que le llega apenas por encima de los hombros, con flequillo lateral. La argentina apareció sonriente y completamente distendida ante las cámaras, con una actitud que contrastó tanto con el look más largo con el que había ingresado a la casa como con el relato que ella misma hizo sobre su estado emocional de los días anteriores. Además, el cambio físico llegó acompañado, según sus propias palabras, de una decisión de reenfocarse en su bienestar dentro del encierro.