Día del Perro Adoptado: esto tenés que conocer para adoptar de un refugio

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Perro Adoptado , una fecha que busca concientizar sobre la adopción responsable y el bienestar de los animales de compañía. La efeméride pone el foco en la tenencia responsable y en dar un hogar a los perros que fueron abandonados y rescatados.

En ese contexto, Noelia Barrera, presidenta de La Casita de Lula, contó en una entrevista con MDZ que el refugio aloja en la actualidad a cerca de 200 perros, aunque el espacio está siempre lleno. El refugio empezó alrededor de 2011 junto a Mónica Gauna, primero en una casa alquilada y después en un caserón grande, y hoy son cuatro personas, con sede en Colonia Segovia, Guaymallén.

Noelia señaló que intentan dar una oportunidad a otro animal cuando se concreta una adopción o cuando alguno fallece por vejez o enfermedad, y que a veces hacen tránsito en sus propias casas, aunque hay perros que no pueden recibir por la cantidad que ya tienen.

Sobre el proceso de adopción, Noelia explicó que realizan entrevistas, generalmente con dos personas, en las que consultan dónde vive el interesado, si tiene otros animales y qué pasaría si se muda o si el perro se enferma, para evaluar si podrá hacerse cargo.

Si la familia les parece adecuada, acuerdan el día de la entrega, los perros pasan antes por la veterinaria y se bañan, y desde el refugio los acompañan hasta el nuevo domicilio para verificar que todo esté bien. Piden que el terreno sea cerrado para evitar escapes y hacen un seguimiento, aunque con la mayoría de los adoptantes mantienen contacto mediante fotos y videos, e incluso visitas si están cerca de la zona.

Adoptar un perro es un verdadero compromiso.

La presidenta de La Casita de Lula también detalló cuándo rechazan una solicitud: si el perro va a estar atado o en un lugar abierto como una finca, o si la casa y el terreno no están cerrados. En zonas con muchos perros en la calle, prefieren hablar con la gente y explicarle que su tarea es justamente sacar a esos animales de la calle, y ofrecen ayuda veterinaria para perros abandonados o descuidados del barrio.

Las enfermedades más frecuentes y el costo de sostener el refugio

Respecto de los perros que llegan al refugio, Noelia indicó que es común la enfermedad de la garrapata, la hemoparásito y que ahora hay un brote de moquillo, además de muchos casos de perros atropellados o atacados por otros perros; la mayoría llega por rescates.

Los perritos que llegan a La Casita de Lula

Añadió que la ayuda con dinero es importantísima para cubrir atención veterinaria, estudios externos, alimentación, medicación, reparaciones de caniles y traslados. Noelia también remarcó que mucha gente pide cachorros para regalar, por lo que desde el refugio insisten en que no son objetos sino una vida que requiere cuidados, cariño, amor y una gran responsabilidad.

Cómo adoptar o ayudar

La Casita de Lula recibe ayuda económica para cubrir atención veterinaria, estudios externos, alimentación, medicación, reparaciones de caniles y traslados. Quienes estén interesados en adoptar o colaborar pueden contactarse con el refugio a través de Instagram, donde se los puede encontrar como @casitadelularefugio.

En Argentina hay más de 20 millones de perritos callejeros, o abandonados.

Adoptar no solo cambia la vida del animal, sino también la de quien toma esa decisión. Además, elegir la adopción en lugar de la compra promueve una cultura de responsabilidad y compasión, ayuda a reducir la sobrepoblación canina y respalda a las organizaciones que trabajan para protegerlos.