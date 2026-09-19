Paso a paso: cómo quitar una garrapata a tu perro sin riesgos

Ante la detección de una garrapata en tu mascota, es fundamental no entrar en pánico y proceder con la técnica adecuada para su extracción completa.

Encontrar una garrapata en el pelaje de nuestro perro es una situación tan frecuente como molesta. Estos parásitos pueden transmitir enfermedades peligrosas para la salud de la mascota. Cuando detectamos uno adherido a su piel, la reacción inmediata suele ser el pánico o el impulso de arrancarlo de cualquier manera, un error que puede empeorar las cosas y dejar la boca del insecto incrustada.

Para actuar de forma correcta y sin poner en riesgo al animal, es fundamental seguir un procedimiento preciso que garantice la extracción completa del parásito.

Los elementos necesarios y la técnica correcta Antes de comenzar, es importante armar un pequeño kit de primeros auxilios casero. Se necesita una pinza de punta fina, guantes de látex, alcohol en gel o yodo para desinfectar, y un recipiente con un poco de alcohol para descartar el insecto. El paso a paso recomendado por los veterinarios consta de las siguientes acciones clave:

Separar el pelaje: busca con paciencia la zona exacta donde la garrapata está prendida a la piel para tener una visión clara y evitar tironear del pelo del perro.

Sujetar al ras: toma la pinza y ubícala lo más cerca posible de la piel del animal, agarrando al parásito firmemente desde la cabeza o el aparato bucal, nunca desde el cuerpo hinchado.

Tracción firme y constante: tira hacia arriba de manera suave, lenta y derecha, sin girar ni retorcer la pinza, ya que eso podría hacer que la cabeza se desprenda y quede adentro. Utilizar pinzas de punta fina y tirar desde la cabeza evita que el parásito se rompa. Foto: Shutterstock Qué hacer después de extraerla Una vez que la garrapata se haya desprendido por completo, colócala dentro del recipiente con alcohol para asegurarte de eliminarla. A continuación, desinfecta la zona de la picadura en la piel del perro utilizando yodo o alcohol y lava muy bien tus manos con agua y jabón.