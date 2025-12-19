Cómo sacar una garrapata de tus mascotas en solo tres pasos

Una garrapata puede poner en riesgo la salud de tus mascotas: pasos para retirarlas de forma segura y rápida.

Llega el verano y, con él, uno de los enemigos más temidos por dueños de mascotas como perros y gatos: las garrapatas. Estos parásitos aparecen con mayor frecuencia durante los días de calor y no solo resultan desagradables, sino que también pueden transmitir enfermedades si no se actúa a tiempo.

Cómo actuar en 3 pasos si tu perro tiene una garrapata Al encontrar garrapatas en el pelaje de nuestro perro se recomienda en primer lugar, preparar los elementos adecuados que vamos a usar. Primero, buscar una pinza fina o específica para garrapatas y, de ser posible, guantes descartables. Antes de comenzar, es importante mantener a la mascota quieta y tranquila, ya que los movimientos bruscos pueden dificultar la extracción y aumentar el riesgo de que el parásito se rompa.

El segundo paso es la extracción propiamente dicha. La pinza debe colocarse lo más cerca posible de la piel, sujetando la garrapata por la cabeza o la zona donde se incrusta. Luego, hay que tirar con firmeza y de manera constante, sin girar ni aplastar el cuerpo del parásito. El objetivo es retirarla completa, evitando que queden restos en la piel que puedan provocar infecciones.

Bañar a los gatos es crucial para combatir a las pulgas y garrapatas Foto: SHUTTERSTOCK Usar elementos adecuados, cuidar la piel y desinfectar son los tres pasos más importantes. Foto: Shutterstock Una vez retirada, el tercer paso es la desinfección. Se debe limpiar la zona con agua y jabón o con un antiséptico apto para mascotas. La garrapata no debe aplastarse con los dedos: lo más seguro es desecharla en un recipiente cerrado o sumergirla en alcohol. En los días siguientes, conviene observar la zona para detectar enrojecimiento, inflamación o cualquier signo extraño.