Togo, historia del perro más heroico de los perros en Netflix

Los perros viven días de canibalización humana como jamás se ha visto pero no es el caso de Togo, representante del valor y energía de los ejemplares husky siberiano, el que hizo historia entre los perros más heroicos de la historia con un hecho impresionante sucedido en las desoladas inmensidades de Alaska .

Una película disponible en el streaming de Netflix trae esta épica de un perro extraordinario sucedida hace un siglo. El rescate audiovisual tiene sus años pero el largometraje protagonizado por Willem Dafoe no envejece de modo alguno. Su estreno remite a octubre de 2019.

Togo también repara en cierta clase de justicia con el rigor histórico, en tanto relata hechos verídicos que por varias décadas le cedieron el protagónico al perro Balto, quien apenas fue el guía de trineo del tramo final de una carrera épica en el sentido clásico del término.

Para explicarlo mejor debemos presentar el contexto de esta historia vibrante, en la cual los animales no están humanizados ni los humanos animalizados.

Es 1925 en Alaska, hace un siglo. Se ha desatado una epidemia de difteria en Nome, un pueblo inhóspito entre la tundra, los lagos congelados por el frío extremo, la blancura de las montañas afiladas, bosques minimalistas en verde y una nieve profunda de características inusuales para la región. Y una necesidad humanitaria: deben conseguirse medicinas para evitar una catástrofe entre la población infantil. No había aviones ni otros medios que pudieran llegar hasta allí. Esas semanas se registraron temperaturas de 50 grados bajo cero.

La única posibilidad para salvar a los niños de Nome era completar un viaje de mil kilómetros en trineos impulsados por perros, medio de movilidad frecuente por entonces.

Si bien Balto fue el perro de trineo que se llevó la gloria, incluso tiene su homenaje en el Central Park de NYC, hubo otros perros que enfrentaron el mismo clima implacable y terribles adversidades para transportar el suero antitoxina hasta Nome.

Surge así la historia de uno de esos perros héroes olvidados. La película pone en evidencia por qué Togo es el perro más heroico que se conozca en la historia.

"Es una hermosa historia de un desvalido y de cómo podemos aprender de la adversidad", dijo el actor Willem Dafoe, quien tuvo que aprender a manejar esos trineos para darle mayor veracidad al rodaje.

Lo que hace que Togo sea especialmente conmovedor es el vínculo que desarrollan el perro líder y su musher a medida que depositan su confianza, el uno en el otro, para completar este desgarrador viaje.

“Verán una naturaleza hermosa, un mundo pasado, con relaciones conmovedoras entre los personajes en una historia de aventuras llena de suspenso”, agregó Dafoe sobre lo que los espectadores pueden experimentar al ver la película.

El guion de Tom Flynn incorpora una buena dosis de drama basado en hechos reales (con algunos toques curiosos), y aunque esos elementos probablemente resulten menos atractivos para los espectadores más jóvenes, las exigencias humanas y el coste canino de la búsqueda del suero antidiftérico durante un terrible invierno en Alaska son dignos de un drama clásico.

Dafoe interpreta al legendario criador y musher Leonhard Seppala (quien ayudó a normalizar el uso de huskies siberianos más allá de sus raíces nativas americanas) mientras emprende un viaje de 965 kilómetros para obtener la medicina necesaria para salvar a los niños de su pueblo adoptivo, Nome, Alaska.

Togo comienza en medio de la epidemia, con la mayoría de los niños del pueblo en cuarentena, esperando una cura que podría no llegar nunca. Mientras Leonhard, Togo y el equipo emprenden una misión que fácilmente podría terminar en fracaso, muerte o algo peor, el guion de Flynn retrocede en el tiempo a la infancia de Togo como perro.

Enfermo, con bajo peso y crónicamente travieso, no es precisamente la primera opción de Leonhard para un perro de trineo. "No son mascotas, no son nuestros amigos, no son nuestros hijos, son animales, son animales de trabajo", sermonea Leonhard, justo antes de que Togo se largue con otra desobediencia.

Tanto Leonhard como Togo son líderes natos (incluso de cachorro, Togo incita a sus compañeros a ayudarlo en sus aventuras más locas), pero su vínculo no está garantizado al principio. Leonhard incluso intenta regalar al perro, no solo una, sino dos veces, y ambas terminan en un caos.

Balto, quien lideró el equipo que completó la última etapa de la carrera (y sí, aparece en la película), ha sido considerado durante mucho tiempo el principal héroe canino, pero fue la extraordinaria valentía de Togo lo que hizo posible el viaje. Los efectos especiales estelares refuerzan la carrera en sí, incluyendo una escena desgarradora en la que todo el grupo casi se cae por un barranco empinado.

Los largos tramos de trineo pueden resultar agotadores para algunos, pero están filmados de manera impresionante y capturan el miedo y el vértigo de un viaje inusual.

Y, sin embargo, la película realmente impacta cuando se centra más en la emoción, desde la increíblemente adorable etapa de cachorro de Togo hasta los momentos más difíciles en el camino llamado la Gran Carrera de la Misericordia.

La película Togo está dirigida por Ericson Core (director de fotografía de “Rápido y Furioso”, director de Point Break en 2015). A diferencia de la mayoría de las películas recientes sobre animales, Togo es uno de carne y hueso y no una creación generada por computadora. La película es mejor por eso.

Core también tiene un don para la acción, convirtiendo lo que podría ser una caminata monótona por la nieve en un hermoso cuadro. Los planos generales capturan a los perros como “hormigas” que se mueven en una vasta e infinita blancura, o como los únicos puntos móviles en una cuadrícula de árboles negros, convertidos en puntos de oscuridad a vista de pájaro.

La verdadera alegría de Togo es simple: Willem Dafoe y el perro, y a veces Willem Dafoe y los perros. Les dice que son buenos perros. (Lo son). Le lamen la cara. Mientras corren por el hielo y la nieve, aportan calidez y vida al paisaje. Es maravilloso lo que fueron capaces de hacer. Héroes sin tiempo y sin egoísmos.

