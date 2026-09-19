El rincón de Córdoba con aguas cristalinas y cascadas que es ideal para una escapada sin gastar de más

Cabalango se posiciona como un destino ideal para relajarse en Córdoba, con balnearios naturales y servicios accesibles para quienes buscan una escapada de bajo costo.

Cabalango es una villa pequeña y pintoresca del departamento Punilla, sobre el arroyo Los Chorrillos, dentro de la provincia de Córdoba. Se encuentra a solo 53 kilóemtros de la ciudad de Córdoba y se presenta como un destino ideal para relajarse sin gastar mucho dinero.

El lugar tiene balnearios naturales con aguas cristalinas y entradas sin cargo. Lo que se cobra es el uso de servicios si vas en vehículo. Al estacionar en las calles adyacentes, se debe abonar un canon diario que incluye uso de baños públicos y la presencia de personal municipal/guardavidas. Los autos deben abonar $10.000 y las motocicletas $5.000.

En el lugar también se encuentran ollas naturales, cascadas pequeñas y rocas que forman trampolines y espacios de poca profundidad para disfrutar con precaución. En cuanto a servicios, dispone de asadores, mesas, bancos, baños limpios, puestos de comidad y atención médica básica.

Cabalango, el pueblo serrano de Córdoba que enamora con sus ríos dorados y paisajes tranquilos. Turismo Córdoba Otras actividades para hacer en la villa cordobesa Asimismo, Cabalango cuenta con rutas para senderismo, las cuales se centran en remontar el curso del arroyo Los Chorillos. El sendero a la "Trompa del Elefante" es uno de los más conocidos porque, luego de un recorrido con postales únicas, se encuentra una formación rocosa que simula la trompa de un elefante al final del recorrido.