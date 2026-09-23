Día Mundial del Perro Adoptado: conocé la situación en Argentina
La adopción responsable de perros en Argentina enfrenta el desafío de casi 20 millones de canes en situación de calle. Conocé el trabajo de Agroindustrias Baires.
En el marco del Día Mundial del Perro Adoptado, Agroindustrias Baires llama a reflexionar sobre el valor de la adopción responsable y el compromiso que supone darle un hogar a un perro rescatado que espera una familia. La empresa sostiene que adoptar no es solo una decisión afectiva, sino también una responsabilidad que debe mantenerse en el tiempo.
La adopción de perros en Argentina
La adopción tiene un peso importante en Argentina como forma de incorporar una mascota al hogar. Según una estimación difundida en enero de 2025 por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, alrededor de 20 millones de perros viven en situación de calle en el país, casi la mitad de la población canina. Además, solo 1 de cada 10 logra ser adoptado, lo que muestra el desafío que persiste en torno a esta problemática.
Brindarles un hogar a los perritos implica asumir un compromiso para toda la vida, ya que los animales necesitan alimentación, atención veterinaria, vacunación, cuidados y un entorno adecuado, y también resulta fundamental colaborar con los refugios y organizaciones que trabajan a diario con perros rescatados.
En esa línea, Old Prince impulsó el primer Registro Nacional de Perros y Gatos, una iniciativa privada, digital y gratuita que permite registrar a cada mascota con su nombre, fotografía, ciudad y datos de contacto de su tutor. La herramienta busca facilitar su identificación y contribuir al reencuentro con su familia en caso de extravío. Desde su lanzamiento, más de 27.000 mascotas ya fueron inscriptas y, según los datos registrados, el 79% de sus tutores declaró haber elegido la adopción, dos datos que reflejan el interés por nuevas herramientas que promuevan la protección de las mascotas y una tenencia más responsable.
El compromiso de Agroindustrias Baires
Con el objetivo de acompañar a los refugios y generar una ayuda concreta, nació Comunidad Baires, una campaña de triple impacto impulsada por Agroindustrias Baires junto a sus marcas Old Prince, Kongo y Fawna. La iniciativa une a consumidores, refugios, pet shops y cooperativas de reciclaje para transformar los envases vacíos de alimentos para mascotas en ayuda concreta para animales que la necesitan. Hoy cuenta con más de 320 refugios y organizaciones adheridas en todo el país, con presencia en Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
El circuito comienza en los puntos de acopio ubicados en refugios y pet shops, donde se reciben los envases vacíos de las marcas participantes. Agroindustrias Baires los retira y dona un kilo de alimento balanceado a los refugios adheridos por cada bolsa recuperada, y luego los envases se trasladan a Creando Conciencia, una cooperativa de Benavídez, partido de Tigre, que los recicla y los transforma en mobiliario urbano, composteras, bancos, mesas, perchas, útiles escolares y otros elementos de plástico reciclado.
Solo entre enero y junio de 2026, Comunidad Baires permitió donar cerca de 150.000 kilos de alimento balanceado y recuperar más de 150.000 envases, con lo que una acción cotidiana genera un triple impacto: bienestar animal, cuidado del ambiente y creación de oportunidades laborales. Desde Huellitas de Amor Bs.As destacaron el aporte: “Esta posibilidad nos ayuda a sostener a nuestros rescataditos, que lo necesitaban enormemente. Estamos muy agradecidos con todos los que donan sus bolsas vacías; cuesta mucho, pero logramos recibir esta ayuda cada mes”.