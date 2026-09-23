Día Mundial del Perro Adoptado: conocé la situación en Argentina

La adopción responsable de perros en Argentina enfrenta el desafío de casi 20 millones de canes en situación de calle. Conocé el trabajo de Agroindustrias Baires.

En el marco del Día Mundial del Perro Adoptado, Agroindustrias Baires llama a reflexionar sobre el valor de la adopción responsable y el compromiso que supone darle un hogar a un perro rescatado que espera una familia. La empresa sostiene que adoptar no es solo una decisión afectiva, sino también una responsabilidad que debe mantenerse en el tiempo.

La adopción de perros en Argentina La adopción tiene un peso importante en Argentina como forma de incorporar una mascota al hogar. Según una estimación difundida en enero de 2025 por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, alrededor de 20 millones de perros viven en situación de calle en el país, casi la mitad de la población canina. Además, solo 1 de cada 10 logra ser adoptado, lo que muestra el desafío que persiste en torno a esta problemática.

Brindarles un hogar a los perritos implica asumir un compromiso para toda la vida, ya que los animales necesitan alimentación, atención veterinaria, vacunación, cuidados y un entorno adecuado, y también resulta fundamental colaborar con los refugios y organizaciones que trabajan a diario con perros rescatados.

En esa línea, Old Prince impulsó el primer Registro Nacional de Perros y Gatos, una iniciativa privada, digital y gratuita que permite registrar a cada mascota con su nombre, fotografía, ciudad y datos de contacto de su tutor. La herramienta busca facilitar su identificación y contribuir al reencuentro con su familia en caso de extravío. Desde su lanzamiento, más de 27.000 mascotas ya fueron inscriptas y, según los datos registrados, el 79% de sus tutores declaró haber elegido la adopción, dos datos que reflejan el interés por nuevas herramientas que promuevan la protección de las mascotas y una tenencia más responsable.

El compromiso de Agroindustrias Baires Con el objetivo de acompañar a los refugios y generar una ayuda concreta, nació Comunidad Baires, una campaña de triple impacto impulsada por Agroindustrias Baires junto a sus marcas Old Prince, Kongo y Fawna. La iniciativa une a consumidores, refugios, pet shops y cooperativas de reciclaje para transformar los envases vacíos de alimentos para mascotas en ayuda concreta para animales que la necesitan. Hoy cuenta con más de 320 refugios y organizaciones adheridas en todo el país, con presencia en Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.