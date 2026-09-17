Cuáles son los lugares donde los perros aman ser acariciados

Evitar zonas sensibles como la cabeza o las patas de perros es crucial; aprender a leer el lenguaje corporal es la clave para una interacción positiva.

Los perros en el hogar aman las caricias, ya que representan una de las formas más comunes de demostrar afecto entre humanos y mascotas. Sin embargo, no todas las partes de su cuerpo les generan la misma sensación. Identificar los puntos exactos donde disfrutan recibir mimos resulta fundamental para fortalecer la relación y transmitirles total seguridad.

Al pensar en acariciar a un perro, lo más común es ir hacia su panza, el área que ellos mismos exponen cuando buscan cariño. No obstante, existen otras zonas de gran disfrute, como el pecho y el cuello. Rascar suavemente estos sectores les genera una relajación inmediata y demuestra que no hay intenciones dominantes; de hecho, el placer suele verse reflejado directamente en su rostro.

Los perros aman las caricias. Shutterstock Otro lugar que disfrutan plenamente es detrás de las orejas. Este sector en particular concentra una gran cantidad de terminaciones nerviosas, por lo que realizar masajes lentos y circulares allí resulta una experiencia sumamente estimulante para el animal.

Además, los hombros representan otra excelente opción. Acariciar los laterales del cuerpo es percibido por las mascotas como un gesto amistoso y poco invasivo. Esta técnica es especialmente recomendada y resulta ideal al momento de interactuar por primera vez con perros desconocidos.