Por qué Brasil no participó con su Selección Sub 19 en los Juegos Suramericanos

Brasil es la gran ausencia en el fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . La potencia sudamericana no presentó Selección Sub 19 en el torneo de fútbol masculino, una decisión que llamó especialmente la atención por el peso de la Verdeamarelha en la región.

La ausencia brasileña se suma a la de Ecuador y Bolivia, que tampoco participan de la competencia masculina. El torneo se disputa con combinados Sub-19 y tiene a Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Venezuela y Panamá entre sus participantes.

Mientras Argentina ya alcanzó la final , Brasil observa el certamen desde afuera. La pregunta que surge es por qué una de las principales potencias del continente decidió no participar de los Juegos Suramericanos 2026 .

La decisión de Brasil de no participar en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tiene dos razones principales. Por un lado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entendió que no tenía sentido presentar un equipo en un torneo que no otorgaba clasificación a otros certámenes . El campeonato de fútbol de Santa Fe 2026, de hecho, no entrega plazas para los Juegos Panamericanos de 2027.

Ese aspecto fue determinante para la planificación de la CBF. Al no existir un cupo clasificatorio en juego, la competencia no representaba para Brasil un objetivo deportivo que justificara modificar su calendario de trabajo con las categorías juveniles.

El segundo motivo estuvo relacionado precisamente con esa planificación. Puertas adentro, la federación brasileña consideró más conveniente darle otro tipo de preparación y rodaje a la categoría Sub-19 en lugar de enviar un seleccionado a Santa Fe. La ausencia también permite evitar conflictos con los clubes brasileños en un calendario cargado.

La decisión dejó un lugar disponible que fue ocupado por Panamá, mientras que Ecuador también quedó fuera de la competencia. De esta manera, el torneo masculino terminó conformado por ocho selecciones: Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela en el Grupo B; y Perú, Chile, Colombia y Panamá en el Grupo A.

Por qué Brasil tampoco juega el fútbol femenino

La situación es diferente en el fútbol femenino. En este caso, Brasil tampoco participa de los Juegos Suramericanos, pero la razón está vinculada a la coincidencia de fechas con el Mundial Sub-20 que se disputa en Polonia. La selección brasileña Sub-20 consiguió la clasificación para esa competencia internacional y el calendario se superpuso con los Juegos Suramericanos.

La potencia sudamericana es, de esta manera, una de las grandes ausencias del fútbol de los Juegos Suramericanos, aunque Brasil sí participa del resto de la competencia con su delegación en otras disciplinas.