La playa de Brasil donde la marea baja cambia por completo el paisaje

Japaratinga combina playas y paseos entre arrecifes en el litoral de Alagoas; para conocer sus piscinas naturales, hay que elegir el día según la marea.

En Japaratinga, una mañana de playa puede empezar con una pregunta inesperada: ¿a qué hora baja la marea? La respuesta define uno de los paseos más buscados de esta localidad de Alagoas, en el nordeste de Brasil. Cuando el mar retrocede, los arrecifes delimitan piscinas naturales a las que se llega en embarcaciones autorizadas.

El destino forma parte del Área de Protección Ambiental Costa dos Corais, que abarca sectores del litoral de Alagoas y Pernambuco. Allí se alternan playas con cocoteros, arrecifes y tramos de costa con pequeños acantilados. Japaratinga permite organizar días diferentes sin alejarse demasiado: pasar la jornada junto al mar, recorrer varias playas o reservar una salida hacia las piscinas. Para esta última opción, el horario elegido importa tanto como el lugar.

Japaratinga. Shutterstock La excursión que exige mirar la marea Las piscinas naturales se forman entre los arrecifes, pero no están disponibles para el mismo paseo a cualquier hora. El ICMBio, organismo brasileño que administra el área protegida, establece para el sector de São Bento, que incluye salidas desde Japaratinga, una ventana de visita de dos horas antes y dos horas después de la bajamar prevista para el puerto de Maceió. También fija límites de visitantes y exige autorización a los conductores de las jangadas. Antes de reservar, conviene consultar qué piscina incluye el recorrido y si habrá una salida habilitada en la fecha prevista.

La experiencia tiene además reglas de conservación. En las piscinas no está permitido pisar los arrecifes, retirar conchas o alimentar a los animales, entre otras restricciones que detalla el ICMBio. Son indicaciones relevantes para un visitante: los corales son parte del atractivo, pero también organismos que pueden dañarse con el contacto. La Marina de Brasil publica las tablas de mareas de 2026; sus horarios ayudan a planificar, aunque la salida concreta debe confirmarse con un operador autorizado.

Qué hacer si no hay paseo a las piscinas El viaje no depende de una única excursión. Bitingui ofrece un tramo de playa con posadas y restaurantes cercanos, mientras que en Barreiras do Boqueirão el paisaje cambia por la presencia de acantilados de distintos tonos.