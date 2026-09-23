Caniche Toy: el error que muchos dueños cometen y puede volverlo un perro posesivo

El caniche es conocido por su caracter agradable y apego a la familia, pero hay que enseñarle a soltar los objetos desde pequeño para que no se vuelva posesivo.

El Caniche Toy es un perro muy buscado por su tamaño (ideal para deprtamentos) y caracter alegre. Sin embargo, es una raza que requiere ciertos cuidados y límites para lograr una buena convivencia con otras personas y mascotas de un mismo hogar.

Cuidar un perro es una responsabilidad y cada raza demanda atención en ciertos aspectos. Por eso, antes de adoptar deberías conocer cómo tratar a tu perro y con qué deberías tener cuidado. En el caso del caniche es imprescindible cuidar cómo desarrolla su carácter para no tener inconvenientes en el futuro.

Aunque es un ejemplar cariñoso e inteligente, puede volverse posesivo si es consentido en exceso. Los veterinarios explican que es fácil de adiestrar, pero puede presentar problemas de conducta sino se lo educa desde que es un cachorro.

Qué deberías enseñarle a tu perro para evitar el caracter posesivo. Archivo Cómo evitar que mi caniche se vuelva posesivo Para evitar o corregir la actitud posesiva de un caniche con sus juguetes o su comida, tenés que enseñarle sobre autocontrol y enseñarle a compartir sin usar castigos físicos.

Enseñar a dar objetos es clave para fomentar su confianza con vos. Ofrecele un objeto o juguete y cuando lo tenga en la boca, acercale un snack con rico olor diciendo "soltá" o "dejalo" en un tono amable. Cuando abra la boca para comer el premio, daselo y acaricialo. Así, el perro entenderá que no está abandonando un objeto, sino que puede obtener algo mejor.