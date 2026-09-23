El truco de los albañiles: por qué recomiendan añadir detergente al cemento para arreglos caseros

Añadir una pequeña dosis de detergente líquido al hormigón mejora su manejabilidad y evita fisuras en reparaciones menores. Sin embargo, los expertos advierten que un exceso puede debilitar la estructura.

Frente al aumento en los costos de las reformas, el bricolaje hogareño sigue ganando adeptos. Para solucionar grietas finas o sellar juntas sin complicaciones, maestros mayores de obra y albañiles suelen recurrir a un conocido atajo: agregar un chorro de detergente lavavajillas a la mezcla de arena y cemento.

Este recurso casero tiene una explicación científica concreta. El detergente actúa como un agente tensioactivo que reduce la tensión del agua, permitiendo que esta penetre mejor en los componentes secos.

Al mismo tiempo, genera microburbujas de aire que transforman una masa rígida en una pasta cremosa, plástica y fácil de modelar con la cuchara de albañil, sin necesidad de añadir agua de más.

Este método es ideal para simplificar tareas sencillas que no pongan en riesgo la seguridad de la vivienda . Es ideal para rellenar grietas superficiales, sellar juntas o aplicar revoques en paredes con alta absorción.

Por otro lado, está prohibido en vigas, columnas, losas, cimientos o cualquier elemento estructural. Tampoco reemplaza a los aditivos profesionales en obras grandes.

La clave de este truco radica en la precisión. La proporción recomendada es de un par de cucharadas de detergente por cada balde de mezcla. El detergente debe diluirse previamente en el agua antes de incorporarlo al cemento y la arena.

Antes de aplicar la mezcla, es imprescindible limpiar el polvo y humedecer ligeramente la superficie a reparar. Si el soporte está seco, absorberá la humedad del parche y este se agrietará, sin importar el detergente utilizado.