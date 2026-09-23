Estas son las cinco plantas que sirven para mejorar la acústica del hogar

Aunque no reemplazan a un buen ventanal ni al aislamiento de las paredes, ciertas plantas de follaje denso mejoran la acústica de los ambientes al amortiguar las reverberaciones internas.

El exceso de ruido no es solo una molestia cotidiana; es un factor de estrés urbano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte con frecuencia sobre el impacto de la contaminación acústica en la salud y el descanso, sugiriendo un límite de 30 decibeles continuos para dormir bien.

Frente a esto, sumar plantas en espacios cerrados suele presentarse como una alternativa natural para atenuar los sonidos, según señalan expertos en jardinería .

Estudios sobre botánica y acondicionamiento ambiental confirman que las hojas, los tallos y la tierra procesan las ondas sonoras mediante absorción, dispersión y reflexión. Aunque no logran "insonorizar" una vivienda, un conjunto bien dispuesto de macetas sí reduce el eco molesto en habitaciones con cerámicos, vidrios o paredes desnudas.

Para aprovechar esta propiedad, los especialistas sugieren recurrir a especies de follaje frondoso o de hojas firmes y combinarlas con otros elementos textiles, como alfombras y cortinas.

Las cinco plantas recomendadas

Ficus elastica

Sus hojas grandes, gruesas y de superficie consistente lo convierten en un excelente escudo visual y acústico cuando se ubica cerca de ventanales o muros expuestos a la calle.

Cuidados: requiere luz abundante pero indirecta y un riego moderado, dejando que el sustrato no se encharque. En invierno demanda menos agua.

Sansevieria o Lengua de suegra

De crecimiento vertical y hojas rígidas, es ideal para disponer en hilera sobre pasillos o bordes de ventanas. Ayuda a frenar el rebote de la onda sonora dentro de la estancia.

Cuidados: es sumamente resistente. Requiere un sustrato con excelente drenaje y riegos espaciados, esperando a que la tierra esté completamente seca antes de volver a regar.

Cuna de Moisés (Spathiphyllum)

Su follaje tupido es útil para romper la rigidez de las esquinas o zonas con materiales duros como el porcelanato.

Cuidados: prospera con claridad sin sol directo y ambiente húmedo. Funciona mucho mejor si se integra a un rincón junto con bibliotecas o textiles.

Potus o Teléfono (Epipremnum aureum)

Al ser una planta colgante o trepadora, sus guías permiten vestir estantes altos y muros vacíos, sumando una textura vegetal en superficies verticales que de otro modo reflejarían el sonido.

Cuidados: necesita buena iluminación sin luz solar directa. Se debe regar únicamente cuando la capa superior de la tierra pierda humedad.

Helecho (Nephrolepis exaltata)

Helecho, una de las plantas para armonizar espacios. Foto: Shutterstock

Gracias a sus frondas finas y superpuestas, esta especie ha sido objeto de investigaciones por su notable capacidad de absorción acústica dentro de sistemas de jardines verticales.