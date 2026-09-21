Los mejores árboles pequeños para tu patio y con flores

Tener un patio chico no te impide disfrutar de plantas con buena sombra. Estos árboles crecen muy bien sin invadir el terreno de tu casa. Solo necesitas elegir el adecuado para darle color a tu espacio.

El árbol del amor destaca mucho entre las opciones caducifolias por su floración rosa . Conocido también como Cercis siliquastrum, posee una historia curiosa vinculada al apóstol Judas en la antigüedad. Esta especie mantiene escasas dimensiones y adquiere un aspecto rosado muy lindo durante la primavera.

Sus flores cubren el tronco y las ramas antes de que salgan las hojas verdes. Crece sin problemas en espacios estrechos sin levantar los baldosas con sus raíces profundas. Es una elección perfecta para dar color y vida a cualquier rincón de la entrada.

El albaricoque japonés o Prunus mume y luce flores delicadas desde el blanco hasta el rojo. Se diferencia del cerezo japonés o Prunus salicina porque este último tiene flores blancas de cinco pétalos.

Esta variedad no supera los ocho metros de alto y florece a finales del invierno. Su aroma suave atrae mariposas al jardín antes de la llegada del calor fuerte. Soporta muy bien las podas livianas para mantener la copa redondeada y prolija siempre.

El crespón es un ejemplar sumamente ornamental que cautiva a todos por su belleza completa. La Lagerstroemia indica no solo destaca por su follaje rosado sino por la textura de su tronco. Tampoco supera los seis metros de altura, lo que facilita mucho su cuidado continuo.

En varios lugares lo llaman espumilla, árbol de Júpiter o lila de las Indias. Es caduco y pierde las hojas en otoño, dejando ver la forma atractiva de sus ramas. Florece durante los meses calurosos y soporta muy bien el sol directo todo el día.