El truco viral de albañilería: por qué usan detergente en la mezcla

La simplicidad de agregar detergente al hormigón revoluciona las reparaciones hogareñas, ofreciendo mejor adherencia y manejo de la mezcla.

En el mundo de la construcción y las reparaciones hogareñas, los oficios se nutren de pequeños trucos que pasan de generación en generación. Entre los atajos más comentados por los albañiles se destaca uno tan sencillo como económico: añadir unas gotas de detergente común directamente a la mezcla de hormigón.

Aunque a simple vista parezca un agregado desacertado, este recurso cumple un rol físico muy específico dentro de la preparación, transformando por completo la forma en que el material se comporta al momento de aplicarlo.

Mejor plasticidad y facilidad de uso Según quienes lo implementan de manera habitual, el uso de detergente actúa como un aditivo casero que modifica la tensión superficial del agua. Esto genera un efecto espumante leve que mejora notablemente la plasticidad de la pasta.

Para las personas que no son profesionales y se enfrentan a arreglos domésticos como rellenar una grieta, reparar un revoque flojo o encastrar una pieza, este truco convierte la mezcla densa y rígida en algo más suave y fácil de manipular con la espátula. Al ganar docilidad, la pasta se adhiere mejor a las superficies y se esparce de forma uniforme sin desmoronarse en el intento.

La mezcla gana plasticidad y se vuelve ideal para arreglos caseros rápidos. Foto: Archivo Cuándo conviene usarlo Si bien este atajo es sumamente útil para salir del paso en pequeñas reparaciones cotidianas, los especialistas en la materia advierten que debe usarse con moderación. Al incorporar aire y modificar la densidad natural del cemento, el exceso de detergente puede restarle resistencia final a la estructura una vez que se completa el proceso de fraguado.