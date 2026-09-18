Cómo preparar un aromatizante casero con solo dos ingredientes y perfumar toda la casa

Transformá tu casa con un aroma duradero usando ingredientes que ya tenés. Preparar tu propio aromatizante casero es más fácil y rápido de lo que pensás.

Mantener la casa con un aroma agradable no siempre requiere comprar productos comerciales. Con solo dos ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina es posible preparar un aromatizante casero fácil, económico y listo en pocos minutos.

Este método permite perfumar distintos ambientes del hogar sin recurrir a fragancias industriales para lograr el aroma a limpio que siempre se desea. Además, se puede repetir cuantas veces sea necesario para renovar el aroma de forma sencilla.

Cómo hacer un aromatizante casero con dos ingredientes Para este truco solo hacen falta: Cáscaras de una naranja.

Una rama de canela. La preparación es muy simple: Colocar las cáscaras de naranja y la rama de canela en una olla.

Cubrir con agua.

Llevar a fuego bajo hasta que comience a hervir.

Dejar que la mezcla libere su aroma durante 15 o 20 minutos, agregando un poco más de agua si es necesario. Mientras el líquido se calienta, el vapor ayuda a distribuir la fragancia por diferentes ambientes de la casa.

La naranja y la canela son dos aliados para que el hogar huela bien de forma natural. Foto: Archivo Cómo hacer que el aroma dure más tiempo Para aprovechar mejor el aromatizante, conviene utilizarlo con ventanas cerradas durante unos minutos para que el perfume se concentre en el ambiente.