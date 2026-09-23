Cómo preparar detergente casero para platos en pocos pasos

Elaborar un jabón líquido o detergente para platos es una excelente opción para quienes buscan controlar los ingredientes de los productos del hogar. Lograr una fórmula equilibrada requiere entender cómo interactúan sus componentes.

En este caso, los ingredientes como la betaína de coco actúa como el agente limpiador (tensioactivo) para remover la grasa , mientras que la goma xantana combinada con la glicerina le otorga el espesor y la textura gelatinosa característica. Por su parte, el aceite esencial aporta un aroma fresco, aunque no cumple funciones desinfectantes ni sustituye a un conservante.

Para lograr una mezcla fluida y sin grumos ni exceso de espuma, es fundamental respetar el orden de integración y trabajar con movimientos lentos y envolventes.

Báscula digital de cocina.

Dos jarras de vidrio o plástico resistente.

Espátula o cuchara.

Botella o dispensador limpio (de preferiblemente 450 ml o más).

Etiquetas para identificar el recipiente.

Paso a paso para preparar el detergente

Antes de iniciar, desinfectar el área de trabajo y asegurar que todos los recipientes y utensilios estén completamente limpios y secos. Primero pesar el agua y colocar los 300 g de liquido purificado en la primera jarra.

En la segunda jarra, integrar los 15 g de glicerina vegetal con los 10 g de goma xantana. Mezclar bien hasta que el polvo quede totalmente humedecido por la glicerina (este paso evita la formación de grumos).

Después colocar la mezcla de glicerina y xantana sobre la jarra con agua. Remover con paciencia hasta integrar por completo y obtener un gel fluido.

El paso siguiente es añadir los 125 g de betaína de coco. En este punto, revolver despacio con la espátula para no activar la espuma del limpiador.

Por último, añadir las 10 gotas de aceite esencial de pino y pasar el lavavajillas al dispensador final con ayuda de un embudo.