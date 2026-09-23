¿Quién será el próximo presidente de Brasil? Las casas de apuestas se inclinan por un candidato

Falta cada vez menos para que Brasil vaya a las urnas y la pelea por la presidencia sigue muy ajustada. Mientras las últimas encuestas muestran diferencias pequeñas entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro , los mercados donde las personas ponen dinero sobre el resultado de las elecciones están mostrando otra tendencia.

Uno de los más grandes es Polymarket. Este miércoles 23 de septiembre, la plataforma mostraba a Flávio Bolsonaro con cerca del 59% y a Lula con alrededor del 41% en el mercado que intenta anticipar quién terminará siendo el próximo presidente de Brasil.

¿Qué significan esos números? Dicho de la forma más simple, hoy los apostadores que participan de ese mercado ven con más posibilidades de ganar a Flávio Bolsonaro que a Lula. El 59% no significa que Bolsonaro tenga el 59% de los votos ni que el 41% de los brasileños vaya a votar por Lula. Es simplemente la forma en la que la plataforma muestra quién está mejor posicionado en las apuestas en ese momento.

Tampoco quiere decir que el 59% del dinero haya sido colocado sobre Bolsonaro. Polymarket acumula cerca de US$154 millones negociados en este mercado, pero esa cifra incluye todas las compras y ventas realizadas desde que comenzó a funcionar. Los porcentajes cambian constantemente según cuánto están dispuestos a pagar los participantes por cada resultado.

Lo más llamativo es que esta situación era muy diferente hace poco más de un mes. El 13 de agosto, Kalshi mostraba a Lula con un 65% y a Flávio Bolsonaro con apenas un 28%. En aquel momento, quienes participaban de ese mercado veían al actual presidente considerablemente mejor posicionado.

Las encuestas en Brasil muestran una pelea mucho más ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro que la reflejada actualmente por Polymarket.

Sin embargo, durante septiembre las cifras comenzaron a darse vuelta. El 10 de septiembre, el mismo mercado ya ubicaba a Flávio Bolsonaro con 54% frente al 46% de Lula. Es decir, en menos de un mes el hijo del expresidente Jair Bolsonaro pasó de estar claramente por detrás a superar al mandatario en ese mercado de predicción.

La tendencia se profundizó posteriormente en Polymarket. Este 23 de septiembre, Flávio rondaba el 59%, mientras Lula se mantenía cerca del 41%. Los demás nombres que aparecen en el mercado quedaban por debajo del 1%, por lo que prácticamente toda la atención de los participantes está concentrada en los dos principales candidatos.

Hasta septiembre Lula da Silva tuvo el liderato en las casas de apuestas. EFE

Eso no significa, sin embargo, que las elecciones de Brasil estén definidas. Los mercados de predicción pueden cambiar rápidamente ante una nueva encuesta, un debate, una noticia política o cualquier hecho que modifique las expectativas de quienes participan.

De hecho, las encuestas muestran una carrera bastante más pareja. Un sondeo de Datafolha publicado el 17 de septiembre ubicó a Lula con 46% frente al 44% de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje. Días después, otros estudios mostraron diferencias de apenas un punto a favor de uno u otro candidato, siempre dentro del margen de error.

Por eso, las apuestas y las encuestas cuentan cosas diferentes. Una encuesta pregunta a una muestra de ciudadanos a quién piensa votar. En cambio, un mercado como Polymarket refleja cuánto dinero están dispuestos a pagar sus participantes por cada posible resultado.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil será el 4 de octubre. Si ningún candidato consigue los votos necesarios para ganar directamente, el país deberá definir a su próximo presidente en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. Hasta entonces, tanto las encuestas como las apuestas pueden seguir moviéndose.