Quién era Rick, el cantante brasileño que murió en un nuevo accidente de helicóptero en Brasil

El cantante brasileño Rick murió a los 59 años tras el accidente de un helicóptero en Santa Catarina. La aeronave había desaparecido de los radares el lunes 21 y fue encontrada completamente destruida este martes 22 en la Serra de Santa Catarina. Los equipos de rescate localizaron cinco cuerpos y confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Quién era Rick, la voz del dúo Rick y Renner Su nombre completo era Geraldo Antônio de Carvalho y había nacido en Tocantins el 5 de diciembre de 1966. Cuando tenía seis años se mudó junto a su familia a Brasilia y comenzó a cantar desde muy chico: a los nueve años ya se presentaba en bares acompañado por una de sus hermanas.

Rick y Renner, el dúo brasileño. g1 La carrera que lo llevaría a la popularidad comenzó a tomar forma en Brasilia durante la década de 1980, cuando nació el dúo Rick y Renner. La dupla consiguió mayor reconocimiento durante los años 90. Entre sus canciones más reconocidas están “Ela é demais” y “Nos bares da cidade”.

El viaje en helicóptero en el que murió Rick Rick se encontraba realizando un viaje personal, según explicó la oficina de prensa del dúo. El helicóptero había despegado desde Porto Belo con destino a la ciudad de San Joaquín y perdió contacto en la región de Urubici, a unos 175 kilómetros de Florianópolis, en dirección al Morro da Igreja.