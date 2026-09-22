Nuevo accidente fatal de un helicóptero en Brasil: murieron un famoso cantante y otras 4 personas

La aeronave fue localizada este martes en la Serra de Santa Catarina. Viajaban el cantante Rick, el empresario Bruno Avelar, Paulo Soares, el piloto y el copiloto.

El helicóptero que había desaparecido durante un vuelo por el estado brasileño de Santa Catarina fue encontrado este martes 22 en una zona serrana. Las autoridades confirmaron que ninguno de los cinco ocupantes sobrevivió al accidente, luego de un intenso operativo que comenzó tras perderse el contacto con la aeronave.

La nave había despegado el lunes 21 desde Porto Belo, en la costa norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en el sur de Brasil. Sin embargo, nunca llegó al lugar previsto y, durante la tarde, se activó la alerta por una posible caída de la aeronave.

Un enorme operativo para encontrar el helicóptero La búsqueda movilizó a alrededor de 40 bomberos, más de diez vehículos, dos perros especializados en búsqueda y rescate y drones equipados con tecnología térmica. Las condiciones climáticas complicaron las tareas, con neblina, lluvias, fuertes vientos y alertas por granizo en diferentes sectores de la región.

También participaron de las tareas la Policía Militar, la Defensa Civil y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que había desplegado un Black Hawk H-60 y un SC-105 Amazonas.

Finalmente, el helicóptero fue localizado alrededor del mediodía de este martes por el Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina (CBMSC). Las imágenes difundidas posteriormente mostraron los restos de la aeronave en la Serra de Santa Catarina. Tras el hallazgo, los equipos iniciaron la recuperación de los cuerpos y el resguardo del área para las pericias.