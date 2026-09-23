Un mes de casados y una conmovedora despedida: el mensaje de la esposa de una víctima de la tragedia en Brasil
Lívia Avelar despidió a su esposo, Bruno Avelar, quien murió en el accidente de helicóptero en Santa Catarina, Brasil. La pareja se había casado el 4 de agosto.
Lívia Avelar despidió en redes sociales a su esposo, el empresario Bruno Avelar, quien fue una de las cinco víctimas fatales del accidente de helicóptero ocurrido en Santa Catarina, Brasil, en el que no hubo sobrevivientes. La pareja se había casado el 4 de agosto, poco más de un mes antes de la tragedia.
Junto a una serie de fotos del matrimonio, Lívia compartió un mensaje en el que reflejó el dolor por la muerte de esposo: “Mi amor, mi vida... Este es, sin duda, el dolor más grande que he sentido en mi vida. Todavía no puedo comprender, explicar ni imaginar que ya no te tendré aquí a mi lado”, escribió.
El mensaje de Lívia Avelar tras la muerte de su esposo
En su despedida, la periodista recordó el breve tiempo que pudieron compartir como matrimonio y aseguró que Bruno había sido “su regalo más grande”. “Aunque estuvimos juntos poco tiempo, vivimos los mejores días de nuestras vidas. ¡Aprendí tanto de vos! Y cuánto me hubiera gustado aprender más...”, expresó.
“La vida es realmente un suspiro y será muy difícil convivir con tu ausencia, porque tu presencia llenaba cada rincón de nuestra casa”, agregó Lívia. En otra publicación también destacó que había podido cumplir junto a él el sueño de casarse: “Mi felicidad hoy es haber concretado nuestro sueño de casarnos en el altar. Hasta la eternidad, mi verdadero amor”.
Lívia agradeció además las muestras de afecto que recibió tras conocerse la tragedia. “Trato de asimilar todo lo que pasó. Aún no pude mirar los mensajes, pero de antemano agradezco tanto cariño, consuelo y apoyo”, escribió. También se preguntó cómo continuaría su vida después de la pérdida: “Dios mío, ¿cómo voy a imaginar mi vida sin vos ahora?”, subrayó.
El accidente de helicóptero en Santa Catarina
Bruno Avelar, de 41 años, era emprendedor e inversionista, Originario de Belo Horizonte y padre de dos hijos, viajaba en el helicóptero que desapareció el lunes 21 después de despegar desde Porto Belo con destino a São Joaquim, en Santa Catarina.
Los restos de la aeronave fueron encontrados el martes 22 en la región de Urubici, en una zona boscosa, después de una intensa búsqueda en las sierras catarinenses. Además de Avelar, murieron el cantante Rick Sollo, del dúo Rick & Renner; el director Paulo Soares; el piloto Antonio y el copiloto Leopoldo.