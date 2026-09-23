Segundo día de la Asamblea General de la ONU: la agenda se centrará en la IA, Ucrania y el conflicto en Irán

La guerra en Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán , sus consecuencias sobre la economía mundial y el desarrollo de la inteligencia artificial forman parte de los principales temas del segundo día de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar este miércoles.

Uno de los encuentros estará dedicado a los riesgos asociados con la inteligencia artificial. Sam Altman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic; y Clement Delangue, de Hugging Face, expondrán ante el Consejo de Seguridad , integrado por 15 miembros. La reunión ocurre después de varias advertencias sobre los efectos del desarrollo de sistemas de IA y de pedidos para limitar su avance.

El debate tecnológico se produce además después de incidentes vinculados con estas herramientas. Hugging Face , plataforma que reúne modelos de inteligencia artificial, fue blanco de un ciberataque ejecutado por software autónomo de OpenAI. El episodio se sumó a otros casos que generaron preocupación sobre la evolución de la tecnología.

La discusión también quedó marcada por las posiciones enfrentadas de Donald Trump y Emmanuel Macron. El presidente estadounidense rechazó ante la Asamblea General la posibilidad de establecer regulaciones internacionales para la inteligencia artificial, mientras que el mandatario francés defendió la creación de un modelo de código abierto que no dependa de Estados Unidos ni de China.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ocupará otro de los espacios centrales de la Asamblea General. El presidente iraní, Masud Pezeshkian , llegó a Nueva York y tiene previsto pronunciar su discurso ante la ONU por primera vez desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán .

El conflicto provocó efectos sobre el transporte de energía. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía utilizada para el traslado de petróleo, lo que generó un aumento de los precios internacionales. A esto se sumó la situación en el mar Rojo, donde la presencia de los hutíes elevó las preocupaciones sobre el comercio marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandab.

El discurso de Pezeshkian, además, tendrá lugar un día después de que Trump planteara la posibilidad de “aniquilar la República Islámica” y “llevarlos al infierno”. Durante las palabras del presidente estadounidense ante la Asamblea General, todos los integrantes de la delegación iraní, salvo uno, abandonaron la sala.

Sin embargo, Trump también confirmó el martes que existieron conversaciones entre Washington y Teherán por primera vez en varios meses. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, al margen de la Asamblea General.

Según la agencia estatal iraní IRIB, Araqchi afirmó que las demandas de Teherán incluyen “el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense, el pago rápido de todos los activos iraníes que fueron congelados y el fin de la guerra en todos los frentes de la resistencia”.

Ucrania también estará en el centro de la jornada

El Consejo de Seguridad tiene prevista una reunión sobre la guerra en Ucrania, mientras que el presidente Volodimir Zelensky dará su discurso ante la Asamblea General.

Zelensky se reunió con Trump y afirmó que ambos países buscan que el conflicto con Rusia termine antes del invierno. El presidente ucraniano también planteó la posibilidad de detener los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú adopta la misma medida.