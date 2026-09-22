3 afirmaciones que Trump realizó ante la Asamblea General de la ONU, verificadas por la BBC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Buena parte de su discurso estuvo dedicado a la guerra contra Irán y al papel de su país en el escenario internacional.

Trump aseguró que el poderío militar de Irán está casi destruido, afirmó que la navegación por el estrecho de Ormuz se ha normalizado y reivindicó su papel en la resolución de ocho guerras en el mundo.

En ese sentido, el mandatario dijo ante el auditorio repleto de líderes de distintas potencias del mundo que se enfrenta a una "gran decisión" sobre si atacar nuevamente a Irán o buscar un acuerdo de paz.

Solo un miembro de la delegación iraní presenció el discurso del presidente estadounidense en Nueva York, durante el cual este afirmó que podría "aniquilar" a la República Islámica si el conflicto no se resolvía.

Ante una audiencia que abarrotaba la sala, Trump también rechazó la idea de un "gobierno mundial" y prometió mediar para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, así como garantizar que Estados Unidos gane la carrera de la IA.

Antes, destacó sus logros en materia económica, inmigración, seguridad fronteriza y lucha contra la delincuencia violenta, en un discurso que parecían estar dirigido a los votantes de las elecciones legislativas de noviembre en su país.

Jake Horton, Ben Chu y Rupert Carey, de BBC Verify, examinaron las afirmaciones del presidente y las contrastaron con los datos y la evidencia disponibles.

Getty Images

Cuán debilitado está Irán

Donald Trump habló sobre el estado de las fuerzas armadas iraníes.

"Los 159 buques de su marina se encuentran ahora en el fondo del mar", dijo el mandatario.

"Del mismo modo, su fuerza aérea ha desaparecido, sus radares han desaparecido, sus sistemas antiaéreos han desaparecido. La capacidad para fabricar misiles y drones de Irán está casi destruida", agregó.

Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Irán perdió "la mayor parte de su capacidad naval en menos de 10 días".

Además, el Instituto para el Estudio de la Guerra indicó que los ataques de Estados Unidos e Israel degradaron severamente las capacidades iraníes para operar y producir misiles y drones.

Pese a esos reveses, Irán ha seguido atacando con misiles y drones a aliados de Estados Unidos en la región, así como a bases militares estadounidenses en el golfo Pérsico.

BBC Verify utilizó imágenes satelitales con las que pudo identificar en junio pasado daños en 20 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en ocho países de Medio Oriente desde el inicio del conflicto en febrero.

Pese a haber perdido gran parte de su capacidad naval, Irán ha recurrido a lanchas rápidas y minas para obstaculizar la navegación en el estrecho de Ormuz.

Getty Images Irán recurre a lanchas rápidas ante la pérdida de capacidad naval.

Cuántos barcos pasan por Ormuz

El presidente de Estados Unidos sostuvo que por el estrecho de Ormuz "fluye más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra" con Irán.

"Estamos sacando 22, 25, 30, 32 y 37 barcos, respectivamente, todos los días y todas las noches", aseguró Trump.

Sin embargo, la firma de inteligencia marítima Kpler ofrece una visión menos optimista.

Según sus estimaciones, el número total de cruces de todo tipo de embarcaciones osciló entre 9 y 24 al día la semana pasada, muy por debajo del promedio previo a la guerra, de alrededor de 140 cruces diarios.

Los datos de Kpler también muestran que un promedio de 8,1 millones de barriles de petróleo crudo diarios atravesó el estrecho la semana pasada, frente a los 13,5 millones de barriles al día registrados antes de la guerra.

Getty Images

Las guerras que Trump dice haber terminado

Donald Trump además dijo que, desde que asumió su segundo mandato, puso fin a ocho guerras.

"Ha sido un gran honor para mí poner fin a ocho guerras", dijo que el presidente de Estados Unidos ante la ONU.

Entre las seis guerras que mencionó figuran los conflictos entre Camboya y Tailandia; Kosovo y Serbia; República Democrática del Congo y Ruanda; Pakistán e India; y Armenia y Azerbaiyán, además de la guerra en Gaza.

BBC Verify determinó previamente que varios de esos conflictos duraron solo unos días, aunque fueron producto de tensiones de larga data.

Además, pese al alto al fuego, las hostilidades continuaron en República Democrática del Congo y en Gaza.

También cabe señalar que Trump no mencionó el conflicto de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025 ni la supuesta "guerra" entre Egipto y Etiopía, dos casos que la Casa Blanca había incluido previamente dentro de esas ocho guerras.

En el caso de Egipto y Etiopía, en realidad no había ninguna guerra a la que poner fin sino que existían tensiones entre ambos países por la construcción de una presa en el río Nilo, pero no había ocurrido un enfrentamiento armado.

FUENTE: BBC