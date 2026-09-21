CNN y otras dos grandes cadenas de TV demandaron a Donald Trump por violar la Primera Enmienda

La pelea de Donald Trump con la prensa llegó a los tribunales. CNN, MS Now y Politico presentaron este lunes una demanda contra la administración republicana por la decisión del presidente de vetarlos de la cobertura de la Casa Blanca , una medida sin antecedentes que las tres empresas consideran una violación flagrante de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La presentación se radicó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, y los demandantes esperan que se fijen audiencias de urgencia en el transcurso de esta misma semana.

Antes de formalizarla, los tres medios difundieron un comunicado conjunto en el que anticiparon el objetivo: "Defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica".

La demanda sostiene que la Constitución impide a cualquier funcionario privar a la prensa de sus derechos, de sus intereses de libertad y de propiedad sin aviso previo ni debido proceso, con el único fundamento de su desacuerdo con el contenido informativo. Especialistas en derecho consultados por las agencias coinciden en que es difícil que el veto sobreviva al control judicial.

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En su declaración, las empresas describieron cómo se ejecutó la medida: "Sin previo aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestras periodistas porque tenía objeciones a nuestra cobertura".

Y advirtieron sobre su alcance: si no se impugna, sostuvieron, la decisión amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de interferencia estatal.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ahoga a Irán. Foto Efe EFE

Veto y respuesta de Donald Trump

Trump había anunciado el viernes que les prohibiría el ingreso a los tres medios por una cobertura que calificó de noticias falsas. El sábado la amenaza se cumplió. Las acreditadas de las dos cadenas de cable —Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS Now— informaron en vivo que se les había negado la entrada y que sus credenciales habían sido desactivadas cuando llegaron a trabajar. Poco después, Politico denunció que a su corresponsal, Cheyenne Haslett, también le impidieron el acceso y le retiraron la acreditación.

El presidente reaccionó en Truth Social minutos después de conocerse la demanda. Negó estar atacando a la prensa libre, a la que dijo valorar profundamente, y sostuvo que su ofensiva apunta contra las noticias falsas, a las que comparó con un cáncer que se expandió en el país. Las calificó de corruptas, deliberadas y coordinadas, y concluyó que constituyen una amenaza para la seguridad nacional que debe ser frenada de inmediato.

No es la primera advertencia en ese sentido. Cuando anunció el veto, el mandatario de 80 años ya había dejado abierta la posibilidad de extender la medida: "Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación", escribió, sin precisar cuáles.

El golpe de las cadenas

La respuesta más dura para la Casa Blanca no llegó de los tribunales sino de la competencia. CBS, ABC, NBC y Fox News anunciaron que suspendían el pool televisivo que sigue las actividades de Trump, el sistema por el cual las cinco grandes cadenas —junto con CNN— se turnan para cubrir los actos presidenciales, reparten los costos y distribuyen las imágenes que después emiten medios de todo el mundo.

La decisión la comunicó Bryan Boughton, jefe de la delegación de Fox News en Washington, la principal cadena conservadora del país y actual presidente rotativo del consorcio. En una nota a sus integrantes, informó que el grupo no cubriría los actos asignados al pool presidencial como respuesta a la postura de la Casa Blanca de impedir que CNN cumpliera sus funciones, y aclaró que no habría grupo de reemplazo.

El efecto fue inmediato. A CNN le tocaba cubrir el viaje de Trump a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Las imágenes del discurso las aportará la propia ONU, pero el traslado y las reuniones bilaterales quedaron sin cobertura televisiva conjunta.