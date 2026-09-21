Donald Trump pide el fin de la "absurda" guerra en Ucrania: "El mundo entero sufre"

Afirma Donald Trump que Rusia, luego de los ataques recientes de Ucrania, "ha perdido el control de su industria del diésel".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho hincapié este lunes en la necesidad de "poner fin" a la guerra "absurda" y "sin fin" en Ucrania, al tiempo que ha señalado que "el mundo entero sufre" ante el avance de la invasión, que comenzó hace ya más de cuatro años.

"Rusia, desafortunadamente, ha perdido el control de su industria del diésel debido a la guerra en Ucrania. Un gran número de refinerías de diésel han sido destruidas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio", ha afirmado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha incidido en que la guerra "debe llegar a su fin". ha publicado.

Donald Trump y Vladimir Putin se han reunido en varias ocasiones. Foto Efe EFE Donald Trump habla de sufrimiento "El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, la mayoría de ellos militares, mueren cada mes. ¡Qué pena!", ha aclarado Donald Trump.