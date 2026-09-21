Xi Jinping de China acepta convite de Donald Trump y llegará a Estados Unidos

Del 23 al 25 de septiembre, el presidente de China, Xi Jinping, visitará a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, en plan de visita de Estado.

China confirmó este lunes que el presidente Xi Jinping viajará del 23 al 25 de septiembre a Estados Unidos para realizar una visita de Estado por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, un desplazamiento que Washington ya había anunciado pero que Pekín todavía no había oficializado.

La confirmación fue difundida en un breve despacho por la agencia estatal Xinhua, que por el momento no ofreció más detalles sobre la agenda del mandatario chino.

La visita se producirá pocos días después de las negociaciones mantenidas en Nueva York entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Donald Trump y Xi Jinping se vieron cara a cara hace poco. Foto Efe EFE De qué hablarán Xi Jinping y Trump Se espera que tenga sobre la mesa asuntos como la guerra en Irán, la inteligencia artificial, la tregua arancelaria próxima a expirar o Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín.