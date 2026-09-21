Así fue el increíble rescate de dos náufragos que terminaron sobre un árbol en un río con caimanes

Un rescate poco habitual sorprendió en Florida, Estados Unidos , después de que dos hombres sufrieran un accidente mientras navegaban por el río Hillsborough. Su bote volcó y ambos terminaron refugiándose sobre la rama de un árbol que sobresalía del agua, donde finalmente fueron encontrados por los equipos de emergencia.

El episodio ocurrió cerca de Morris Bridge Park, en el condado de Hillsborough. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 15.30 y comenzaron a buscar a los navegantes después de que se conociera que su embarcación se había dado vuelta.

La corriente los había arrastrado río abajo. Cuando finalmente consiguieron localizarlos, los dos hombres estaban sentados sobre una misma rama, a aproximadamente 3.000 pies — unos 900 metros— del punto desde donde habían ingresado al río .

La zona en la que ocurrió el accidente agrega otro elemento llamativo a la historia. El río Hillsborough atraviesa ambientes naturales de Florida donde es habitual encontrar caimanes, además de serpientes de agua, tortugas y otras especies.

Sin embargo, las autoridades no informaron que los dos hombres hayan tenido contacto con ningún caimán mientras permanecieron sobre el árbol. Tampoco se dio a conocer cuánto tiempo estuvieron allí antes de ser encontrados.

Las imágenes difundidas por la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough muestran la particular escena: ambos permanecían juntos sobre la rama mientras esperaban la llegada de los agentes.

Para completar el rescate, miembros de la Oficina del Sheriff y un oficial de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida llegaron hasta el lugar en una embarcación. Después de acercarse al árbol, consiguieron bajar a los dos hombres y subirlos al bote de los rescatistas.

Qué ocurrió con el bote después del accidente

A pesar de la complicada situación, ninguno de los dos hombres sufrió heridas. Las autoridades tampoco detallaron qué provocó que su bote volcara mientras navegaban por el río.

La embarcación, en cambio, continuó desplazándose río abajo después del accidente y no pudo ser localizada en ese momento. El operativo terminó así con los dos navegantes a salvo y con un rescate registrado en imágenes que rápidamente llamó la atención por el insólito lugar en el que habían conseguido refugiarse.