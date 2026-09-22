"Cobardes y traidores": el fuerte descargo de Donald Trump desde Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cargó contra quienes afirman que Estados Unidos tiene "pocas municiones" por la guerra en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este martes contra los "cobardes y traidores" que afirman que el país norteamericano tiene "pocas municiones" por la guerra con Irán, desatada a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"A los cobardes y traidores les encantaría decir que a Estados Unidos le quedan pocas municiones. No es cierto", ha dicho en un breve mensaje publicado en redes sociales. "Tenemos más municiones de las que jamás podríamos pensar en utilizar, y actualmente las estamos fabricando a niveles nunca antes vistos", ha reseñado el inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje ha sido publicado una semana después de que el organismo oficial de control del Pentágono publicara un informe especial sobre la guerra de Irán que destaca un coste de casi 29.000 millones de euros, junto a "déficits estratégicos" en el inventario de municiones y "cuellos de botella" en el reabastecimiento de las mismas.

Donald Trump dice que a Estados Unidos le sobran municiones. Foto Efe EFE Donald Trump presume fortaleza Asimismo, el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, afirmó a mediados de septiembre que "no está en absoluto preocupado" por una posible escasez de municiones en los arsenales a raíz del conflicto abierto en Oriente Próximo.

"No estoy en absoluto preocupado. Estamos bien armados y preparados para cualquier contingencia", zanjó unos de los delfines de Donald Trump, quien opta por presumir fortaleza.