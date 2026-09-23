Inteligencia artificial: Anthropic lanza un nuevo modelo de Claude 40% más barato

Anthropic ha lanzado Opus 5.5, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) más potente hasta la fecha, que rinde al nivel de Claude Fable 5.1 en la mayoría de las tareas y cuesta un 40 por ciento menos que Opus 5 , su predecesor.

Se trata del primer modelo del laboratorio de IA compartido tras la llamada a desacelerar el ritmo de desarrollo de esta tecnología que hizo recientemente el CEO de Anthropic, Dario Amodei. Por ello, incorpora salvaguardas de seguridad similares a las del modelo anterior Fable 5.1 , sobre todo en biología y ciberseguridad , al ser comparable en estos apartados a Claude Mythos 5.1 .

" Opus 5.5 es un gran paso hacia delante desde Opus 5 . Es el nuevo modelo líder y los primeros probadores vieron grandes saltos en rendimiento en sus trabajos más complejos", afirma Anthropic desde su blog, para señalar a continuación que "es bueno encontrando y corrigiendo ineficiencias en software".

En este marco, Anthropic ha añadido que Claude Opus 5.5 alcanza o supera en la mayoría de tareas complejas a modelos de mayor escala (como Fable 5.1 ), y es más rápido que su predecesor en más de un 30 por ciento.

Así, se trata de un nuevo modelo de IA que destaca en programación agéntica (proyectos masivos y continuados), además de superar a sus predecesores en la obtención y verificación de fuentes, y consolidarse como el modelo con "mejor puntuación" en las auditorías de comportamiento automatizadas. Anthropic ha señalado igualmente que genera una redacción más clara, natural y directa.

Frente a la competencia, según los datos publicados por la compañía, Opus 5.5 encabeza la comparativa en programación agéntica y trabajo de conocimiento. En programación en terminal (Terminal-Bench 4.0) obtiene un 66,4 por ciento, por delante de GPT-6 Astra (57,9 por ciento) con 8,5 puntos de ventaja, y de GPT-5.6 Sol (37,3 por ciento).

La inteligencia artificial crece bajo medidas de ciberseguridad. Foto Shutterstock Shutterstock

Sucede lo mismo en trabajo de conocimiento profesional (GDPval-AA v2.1) con 1.846 puntos Elo frente a los 1.588 y 1.542 de Sol y Astra, respectivamente; en razonamiento multidisciplinar (Humanity's Last Exam) con un 67,7 por ciento, alejándose más de 10 puntos de GPT-6 Astra (57,2 por ciento); y en programación en IDE / entornos reales (CursorBench 4.0 y FrontierCode v1.1) con 57,8 por ciento y 54,4 por ciento respectivamente, por delante de GPT-6 Astra en FrontierCode y de GPT-5.6 Sol en CursorBench.

Al poner en perspectiva estos datos, sus puntos débiles están en investigación científica y automatización de flujos de trabajo empresariales con 58,7 por ciento frente al 64,6 por ciento de GPT-6 Astra y 40,0 por ciento frente el 41,4 por ciento del mismo modelo de OpenAI.

Costo un 40% menor que Opus 5

Anthropic ha subrayado que el salto en rendimiento va de la mano de un ahorro en costes, ya que, según afirma Anthropic desde su web, "Opus 5.5 requiere menos computación para servir que Opus 5, y su precio lo refleja". Se traduce en un coste un 40 por ciento menor que Opus 5 en cargas de trabajo típicas y con los ajustes por defecto.

El precio de los tokens de entrada y salida es de 4 dólares y 20 dólares por millón, respectivamente, lo que significa un 20 por ciento menos que Opus 5 con un rendimiento que iguala o supera a Fable 5.1.

Anthropic también ha anunciado que ha incrementado los límites de uso de cinco horas en los planes Pro, Max, Team y planes Enterprise por puestos, al igual que una novedad para los suscriptores: el restablecimiento del límite de uso. Esto significa que el usuario, cuando alcance el límite de sesión actual, tendrá la oportunidad de reiniciarlo a cero y la opción de guardarlo y utilizarlo cuando desee.

Disponible

Claude Opus 5.5 está ya disponible en todas las plataformas, entre las que también se encuentran Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.

Por último, el laboratorio de IA ha adelantado que Claude Sonnet 5.5 y Claude Haiku 5.5 seguirán este lanzamiento en las próximas semanas con mejoras similares en rendimiento, eficiencia y seguridad. Dpa