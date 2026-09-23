MODO pica en punta y anuncia que ya se puede buscar un producto, comprar y pagar vía ChatGPT

La irrupción de la inteligencia artificial ya es una realidad insoslayable, y es una ola a la que todos quieren subirse, pero mientras algunas empresas están dando tímidamente sus primeros pasos, otros buscan anticiparse marcando tendencia. Ésta parece ser la estrategia que impulsa a MODO a lanzarse al comercio agéntico abierto.

Esta semana MODO , la fintech de los bancos, lanza el Comercio Agéntico Abierto dentro de su plug-in en ChatGPT . Hasta ahora la inteligencia artificial aplicada al comercio minorista o retail, se limitaba a la búsqueda de un determinado producto, buscando conocer características y precios, a lo sumo algún comparativo de alternativas del bien buscado. Pero en busca de ganar en eficiencia y mejorar la experiencia del cliente, MODO da un paso más.

Esta semana MODO anunció que a través de un acuerdo con Frávega ahora "podés consultar en ChatGPT a través del celular o la notebook el producto que querés, la IA te da todas las opciones, confirmás la compra, y pagás directamente en la misma plataforma".

"La novedad convierte a la compañía en la primera empresa en Latinoamérica en llevar el comercio agéntico fuera de un entorno de prueba: una transacción real, en un comercio real, con llegada directa al usuario", señalaron desde la compañía.

"Es el primer caso de comercio agéntico de Latinoamérica, buscás y comprás en ChatGPT a través de Frávega, la primera empresa con la que vamos a operar esto y pagás ahí mismo", señaló Rafael Soto, CEO de MODO en una presentación ante la prensa de la que participó MDZ .

“La IA ya no solo ayuda a decidir, sino que acompaña todo el proceso de compra hasta llegar al checkout, incluido el pago. Para MODO, el Comercio Agéntico Abierto es una evolución natural de nuestro rol como enabler tecnológico del ecosistema: pasamos de facilitar el momento del pago a formar parte de una experiencia donde decisión, compra y pago se integran en una misma conversación", amplió Soto.

Un aspecto clave de este lanzamiento es que el acuerdo con Frávega es sólo la primera etapa. Se buscó una cadena con un catálogo muy amplio, con el objetivo de sumar otras empresas en los próximos meses. Y en cuanto a ChatGPT se eligió porque es más masivo que otras opciones evaluadas.

Tendencia creciente

"El comercio agéntico pone en jaque a los grandes comercios", señaló Soto. Es algo que se viene y que no podrá soslayarse, por eso la idea de la compañía es avanzar rápido y posicionarse para "dotar al motor de MODO de un aval a la empresa para cuando tenga competencia".

Uno de los aspectos clave es la seguridad. "Una vez que confirmas la compra, vas a MODO y pagás a través de MODO y ahí volvés a ChatGPT", señaló Soto. Los protocolos de pagos agénticos son de Visa y Mastercard, igual que se hace con una compra con QR en un local físico, de forma que "toda la seguridad es de MODO", tras lo cual llega una confirmación por mail.

La carrera ya comenzó y quien arranca primero se posiciona frente a lo que viene. En este escenario la compra agéntica incorpora también un "conocimiento del comprador" a partir de la búsqueda que realiza, lo que facilita compras futuras. Ése es el aporte de la IA y algo que habrá que considerar en el vínculo ya casi cotidiano con la inteligencia artificial.