Empleo: casi la mitad de los talentos argentinos rechazó una oferta laboral por la presencialidad

El 48% de los talentos en Argentina rechazó al menos una propuesta laboral porque exigía presencialidad , según un estudio de Bumeran . El 47% trabaja actualmente bajo un esquema de trabajo híbrido y solo el 8% elegiría trabajar de manera completamente presencial si pudiera decidir.

La modalidad de trabajo se convirtió en un factor que puede definir la aceptación o el rechazo de una oferta laboral. Según el estudio “100% Presencialidad”, realizado por Bumeran, el 48% de los talentos en Argentina rechazó una propuesta de empleo porque requería algún grado de presencialidad.

Dentro de ese grupo, el 39% rechazó una oferta porque exigía trabajar 100% de manera presencial, mientras que el 9% lo hizo porque requería algún nivel de presencialidad. En sentido inverso, el 2% rechazó una propuesta completamente remota. El 50% restante aseguró que nunca descartó una oportunidad laboral por su modalidad de trabajo.

La percepción de las empresas muestra una diferencia respecto de la de los trabajadores. El 70% de los especialistas en Recursos Humanos consultados considera que el regreso a la presencialidad 100% es una realidad, mientras que el 30% no identifica ese proceso.

La modalidad híbrida, sin embargo, es actualmente la más extendida entre los trabajadores argentinos. El 47% trabaja bajo este esquema, frente al 33% que lo hace de manera presencial y el 20% que trabaja completamente a distancia.

La comparación con 2025 muestra un cambio en la distribución de las modalidades. Un año atrás, el 63% de los trabajadores tenía un esquema presencial, el 23% trabajaba de manera híbrida y el 14% lo hacía de forma remota.

“El esquema híbrido creció 24 puntos porcentuales respecto de 2025 y se consolidó como la modalidad predominante, al tiempo que la presencialidad total cayó 30 puntos”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

El traslado es uno de los principales factores que explican el rechazo a la presencialidad. El 41% de los talentos considera que trabajar de manera presencial tiene un impacto negativo sobre su productividad. Dentro de ese grupo, el 91% señala la pérdida de tiempo en los viajes como uno de los principales motivos y el 82% menciona el mayor gasto económico.

Además, el 77% identifica un mayor nivel de estrés o cansancio físico; el 69% considera que la presencialidad afecta su concentración por ruidos, interrupciones o reuniones; y el 68% señala una menor flexibilidad para organizar sus horarios.

Entre quienes consideran que la presencialidad tiene efectos positivos, el 46% destaca la colaboración y el trabajo en equipo y otro 46% valora el contacto con los compañeros. El 45% considera que permite un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal, mientras que el 42% señala que facilita mantener una rutina más clara.

La modalidad también incide sobre la decisión de aceptar una nueva propuesta laboral. El 64% de los talentos afirma que rechazaría una oferta si no se ajustara a su modalidad de trabajo ideal. La mitad directamente no aceptaría un empleo 100% presencial, mientras que el 8% rechazaría una posición que exigiera algún grado de presencialidad y el 6% no aceptaría una propuesta completamente remota.

Desde el lado de las empresas, el 91% de los especialistas en Recursos Humanos considera que la modalidad de trabajo tiene impacto sobre la búsqueda de talentos.

Si pudieran elegir libremente su esquema laboral, el 51% de los trabajadores argentinos optaría por una modalidad híbrida y el 41% elegiría trabajar completamente a distancia. Solo el 8% seleccionaría un esquema 100% presencial.

Entre quienes prefieren el trabajo híbrido o remoto, el 83% identifica como principal beneficio el ahorro de tiempo en los traslados. El 77% destaca el equilibrio entre vida personal y laboral y el 73% menciona el ahorro asociado al transporte, las comidas, la vestimenta y otros gastos.

La posibilidad de organizar mejor los horarios es valorada por el 63%, mientras que el 62% destaca la comodidad y concentración en el hogar y otro 62% la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. El 54% menciona además una mejora en su bienestar emocional.

Entre quienes prefieren la presencialidad, el 49% valora principalmente la interacción y conexión con los compañeros. El 45% destaca la comunicación y el trabajo en equipo, otro 45% el aprendizaje y desarrollo profesional y otro 45% considera que es más productivo bajo este esquema.

Las expectativas sobre el futuro también se concentran en los modelos combinados. El 73% de los especialistas en Recursos Humanos considera que dentro de 10 años el esquema laboral será principalmente híbrido, mientras que el 18% proyecta una modalidad completamente remota y el 9% una presencialidad total.

Entre los trabajadores, el 67% espera que el modelo predominante sea híbrido, el 23% proyecta un esquema completamente remoto y el 10% imagina un futuro 100% presencial.

El estudio “100% Presencialidad” fue realizado por Bumeran sobre 3.181 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación analiza las modalidades laborales actuales, las preferencias de los trabajadores y la percepción de los profesionales de Recursos Humanos sobre la presencialidad.