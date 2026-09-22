El Tesoro consiguió canjear el 75% de una deuda atada al dólar que vencía en septiembre

El Ministerio de Economía concretó este martes un canje de deuda con una alta participación de privados y logró adjudicar el equivalente a US$3.332 millones de una letra en pesos atada al dólar que vencía el próximo 30 de septiembre.

El monto representa el 75,02% del valor nominal en circulación de la D30S6. La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por un total de US$3.591 millones , lo que permitió avanzar con la conversión anticipada de la deuda.

De acuerdo con la operación, el tipo de cambio utilizado para la conversión a pesos será el A3500 que publique el Banco Central el próximo 24 de septiembre . En función de ese valor, el monto involucrado equivale a unos $5 billones .

Con el canje, el Palacio de Hacienda habría logrado despejar vencimientos por aproximadamente $5 billones sobre un total cercano a los $13 billones que operaban el 30 de septiembre. El resultado representa una mejora significativa respecto del canje realizado en agosto, cuando Economía había conseguido una adhesión del 34%.

La mayor participación estuvo vinculada, entre otros factores, a una modificación del Banco Central que habilitó a las entidades financieras a incorporar bonos atados al tipo de cambio dentro del límite autorizado para su exposición a títulos públicos.

Qué cambió el Banco Central

El Banco Central publicó la Comunicación “A” 8483, que amplió el universo de instrumentos del Tesoro nacional que los bancos pueden adquirir dentro del margen establecido. Hasta ahora, ese límite permitía principalmente la compra de LECAP. Con la nueva disposición, las entidades pueden utilizar ese margen para adquirir cualquier título público denominado en pesos, incluidos los instrumentos dólar linked y duales.

El BCRA y una modificación que permitió despejar vencimientos Archivo MDZ

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que el cambio amplía la demanda potencial por deuda del Tesoro y podría facilitar la incorporación de instrumentos de mayor plazo en la próxima licitación.

Qué títulos recibieron los inversores

El Tesoro ofreció esta vez una alternativa de mayor plazo, el TZV28, junto con dos Lelinks de vencimiento más corto: D30O6 y D30N6. La mayor parte de la demanda se concentró en los instrumentos más cortos. El D30O6 recibió el 72,6% de las adhesiones, mientras que el D30N6 concentró el 25,3% y el TZV28 el 2,1%.

El Banco Central habría participado de la operación. En ese sentido, tiene una tenencia de unos US$800 millones de D30S6 y, si hubiera intervenido por ese mismo monto, la adhesión de los privados, descontada la participación del organismo, habría superado el 50%.

Cómo queda la deuda que vence en septiembre

Uno de los datos relevantes para el mercado será el monto de D30S6 que permanecerá en circulación al momento de la liquidación del canje.

Al momento de la liquidación prevista para el 25 de septiembre, el valor nominal en circulación de la D30S6 será de aproximadamente US$1.098 millones, una cifra considerablemente inferior a los vencimientos que se venían registrando.