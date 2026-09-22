Estos son los jóvenes mendocinos destacados que compiten por un jugoso premio en dólares

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) anunció las ternas del galardón que reconoce el talento de los jóvenes mendocinos. Hay siete categorías.

Este marte, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) dio a conocer los integrantes que componen las ternas de las distintas categorías que serán distinguidas en el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026. Dicho galardón tiene más de dos décadas y es el reconocimiento más importante de la provincia para el talento joven.

"El talento joven de Mendoza vuelve a ocupar el centro de la escena Ya conocemos a los ternados del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026. Historias de logros, innovación y liderazgo que nacen en Mendoza y pueden llegar mucho más lejos", expresaron desde el CEM a la hora de dar a conocer a los ternados.

El Premio reconoce la excelencia y el mérito en siete áreas fundamentales, entendiendo que cada una de ellas es un motor clave para el desarrollo social y económico de la región:

Académica

Científica y/o Tecnológica

Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad

Cultura

Deporte

Empresa

Sector Público Desde el CEM destacan que el objetivo es "identificar, visibilizar y celebrar a las nuevas generaciones que generan un impacto real en sus comunidades a través de su talento, innovación y compromiso". En ese sentido, la organización resalta que el premio "honra el legado" de los científicos, artistas, deportistas, emprendedores y líderes que se forman en Mendoza.

En el momento en el que se llevó a cabo la convocatoria para el premio, Martín Clément -presidente del CEM- había destacado que "Mendoza tiene en su ADN una profunda cultura del esfuerzo y un talento local muy fuerte que necesitamos potenciar más que nunca". En esa línea, expresó que desde el CEM "estamos convencidos que, para recuperar una senda de crecimiento sostenible en nuestra provincia, el camino es dar visibilidad y apoyar a las nuevas generaciones. El Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 busca justamente eso: reconocer a quienes, con liderazgo, innovación y compromiso social, deciden apostar por Mendoza, transformando su entorno y construyendo el futuro que nos merecemos".