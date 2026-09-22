El dilema de las pymes y la pelea por cada peso en el nuevo paradigma del cobro

La caja diaria de las pequeñas y medianas empresas argentinas dejó de depender de una única herramienta. Transferencias, tarjetas, efectivo, QR y links de pago conviven en los comercios y son utilizados de acuerdo con el tipo de cliente, los costos y las necesidades de liquidez de cada negocio.

Esa es una de las principales conclusiones del Informe de Cobros en PyMEs 2026 , elaborado por Getnet y Somos Pymes a partir de una encuesta a 517 personas con capacidad de decisión en pequeñas y medianas empresas de todo el país, realizada entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026.

Uno de los datos centrales es que el 68% de las PyMEs utiliza más de una solución de cobro, mientras que el 54% trabaja con entre dos y tres herramientas en simultáneo. El fenómeno, conocido como multiadquirencia, modifica la lógica de la caja: las empresas pueden elegir con qué cobrar según las condiciones de cada operación.

Entre los medios de cobro utilizados habitualmente, las transferencias aparecen al frente, con el 82%, seguidas por las tarjetas de crédito y débito, con el 74%; el efectivo, con 72%; y el QR, con 58%. También aparecen los links de pago, utilizados por el 34%, y el NFC o pago sin contacto, con 27%.

La transferencia también encabeza las preferencias de los consumidores. En las compras presenciales, el 35% de las PyMEs señala que sus clientes prefieren pagar mediante transferencia, por encima del QR, las tarjetas y el efectivo. En las operaciones online, la proporción llega al 50%.

El comportamiento, sin embargo, presenta diferencias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. En el Interior, el QR tiene una penetración del 69%, frente al 59% del AMBA. En sentido contrario, el link de pago es utilizado habitualmente por el 43% de las PyMEs metropolitanas, contra el 29% del Interior.

El costo define con qué cobrar

Tener varias alternativas no significa que las empresas las utilicen indistintamente. Entre las PyMEs que cuentan con más de una solución, el 52% afirma que el costo es el principal factor que determina qué herramienta utiliza día a día.

El medio de pago elegido por el cliente aparece segundo, con el 41%, mientras que el 28% menciona los días de promociones. En el Interior, el comportamiento del consumidor adquiere todavía mayor peso: el 51% señala que el medio de pago que prefiere el cliente es su principal criterio de elección, frente al 42% en AMBA.

La investigación también detectó una dificultad vinculada con la comprensión del costo total de cobrar. El 43% de las PyMEs manifiesta tener dudas sobre las comisiones por cobro, mientras que también aparecen como fuentes de incertidumbre los costos asociados a cuotas y financiación, las retenciones e impuestos y los cargos por acreditación inmediata.

La acreditación del dinero es otro de los puntos donde las empresas adoptan estrategias diferentes. El 41% prefiere esperar algunos días si eso implica pagar menos comisión, mientras que el 27% prioriza recibir el dinero inmediatamente aun cuando tenga que afrontar un costo mayor. Otro 32% prefiere poder elegir el plazo de acreditación según las necesidades de cada jornada.

Cómo sostienen las ventas

La digitalización también se refleja en el crecimiento de los pagos sin contacto. El 73% de las PyMEs afirma que el cobro mediante QR o NFC aumentó durante el último año: el 39% señala que creció mucho y el 34% que creció algo.

Las cuotas continúan siendo otra herramienta utilizada para sostener las ventas. El 64% de los encuestados ofrece financiación en cuotas para las compras con tarjeta. Además, el 67% afirma que actualmente invierte o que alguna vez invirtió en promociones o beneficios para sus clientes.

El impacto de la inteligencia artificial

El informe también indagó sobre la incorporación de nuevas tecnologías. Nueve de cada diez PyMEs consideran útil incorporar inteligencia artificial a su negocio. Entre los usos que despiertan mayor interés aparecen el marketing, mencionado por el 58%; los reportes automáticos para hacer seguimiento del negocio, con 41%; la atención al cliente, con 39%; la conciliación automática, con 36%; las alertas de fraude, con 30%; y la predicción del flujo de caja, con 24%.

El interés por automatizar también alcanza directamente a los cobros. El 81% de las empresas consultadas afirma que utilizaría un asistente capaz de ejecutar cobros o conciliaciones automáticamente: un 40% dice que seguramente lo haría y otro 41% que podría hacerlo.

Pero la incorporación tecnológica todavía está lejos de ser generalizada. Actualmente, el 54% de las PyMEs asegura que no tiene integraciones y trabaja únicamente con terminales físicas. Entre quienes sí integran sus cobros aparecen sistemas de gestión o ERP, plataformas de conciliación contable, e-commerce y POS integrados.