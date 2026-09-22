Naranja X lanza una cuenta compartida que pueden administrar hasta 10 personas

Naranja X presentó Cuenta Compartida , una nueva herramienta financiera que permite a grupos de hasta 10 personas administrar un saldo común sin mezclarlo con las cuentas personales de cada integrante.

El producto cuenta con un CBU y alias independientes y permite utilizar el dinero compartido para pagar servicios, realizar compras mediante código QR, hacer transferencias, ahorrar y generar rendimientos diarios sobre el saldo acumulado.

El lanzamiento se apoya en datos de la última medición de Bienestar Financiero de Naranja X. Según la compañía, cinco de cada diez clientes brindan ayuda económica a personas cercanas o comparten gastos ocasionales con ellas. Además, el 82% vive con otras personas y, dentro de ese grupo, 7 de cada 10 utilizaron el celular para organizar los gastos del hogar. El 8% afirmó haber ahorrado junto con un ser querido para alcanzar un objetivo común.

La compañía sostiene que esas operaciones suelen resolverse mediante transferencias entre cuentas individuales, registros manuales y conversaciones por aplicaciones de mensajería. Cuenta Compartida concentra esas operaciones dentro de una misma cuenta y permite que todos los integrantes puedan consultar los movimientos.

“Argentina tiene más de 16 millones de hogares, de los cuales 3 cada 4 están integrados por más de una persona. Pensar en facilitarles la gestión compartida del dinero a todos ellos era inevitable. Cuenta Compartida nace así: una cuenta del grupo, donde todos ven, pagan, se organizan y hacen rendir la plata en el mismo lugar”, explicó Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X .

Gastos por frascos

La herramienta también incorpora “Frascos”, una función que permite separar parte del saldo para destinarlo a determinados objetivos o gastos futuros. De esta manera, los integrantes pueden reservar dinero dentro de la misma cuenta para servicios, compras u otras metas grupales.

Otra de las funciones incorporadas es un módulo para gestionar tareas. El sistema permite asignar y monitorear responsabilidades vinculadas con los gastos del grupo, como el pago de facturas o la realización de compras, y consultar su estado desde la aplicación.

Los movimientos realizados con el fondo común y los fondos separados en los “Frascos” quedan visibles para todos los integrantes. La herramienta busca así centralizar la información sobre ingresos, pagos y saldos dentro del grupo.

“Compartir gastos es parte de la vida cotidiana: las cuentas de la casa, una escapada, el almuerzo del domingo. Pero la forma de resolverlo no cambió en años: alguien paga y se encarga de organizar a los demás, otros transfieren cuando se acuerdan o pueden y todos ponen una cuota alta de esfuerzo y tiempo; devolverles tiempo, de eso se trata”, señaló Minassian.

La Cuenta Compartida puede crearse desde la aplicación de Naranja X en 2 pasos. El usuario que inicia el proceso puede asignarle un nombre al grupo e invitar a sus contactos mediante una notificación. Cuando la cuenta deja de ser necesaria, el grupo puede eliminarla.

La compañía informó que la nueva funcionalidad estará disponible de manera progresiva para sus clientes. Naranja X cuenta actualmente con casi 10 millones de clientes en Argentina y ofrece cuentas, tarjetas de crédito y débito, préstamos, herramientas de ahorro e inversión, pagos y seguros.