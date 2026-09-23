TikTok ya etiquetó 3 mil millones de videos generados por IA

A medida que la inteligencia artificial transforma la manera en que se crean, consumen y distribuyen contenidos digitales, TikTok refuerza sus herramientas y alianzas para ayudar a su comunidad a identificar, comprender y utilizar de manera responsable el contenido generado por IA (AIGC).

Como parte de esta estrategia, la plataforma ya etiquetó más de 3.000 millones de videos como contenido generado por IA , utilizando una combinación de credenciales de contenido, herramientas de etiquetado para creadores y tecnología de marca de agua invisible .

El crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial también plantea nuevos desafíos para las plataformas digitales. Uno de ellos es el uso indebido de esta tecnología para producir contenido de baja calidad de forma masiva, que puede desplazar a los creadores auténticos. En respuesta, TikTok avanza en nuevas medidas para detectar cuentas dedicadas a publicar spam generado por IA, particularmente en categorías donde la circulación de información poco confiable puede tener un impacto significativo, como política y actualidad, asesoramiento financiero y contenido médico.

La medida se suma al trabajo que TikTok ya realiza en este frente, que da cuenta de que sólo durante los primeros tres meses de 2026, la plataforma eliminó más de 86 millones de cuentas falsas.

Además de la detección tecnológica, TikTok busca que los propios usuarios cuenten con herramientas para interpretar mejor los contenidos que encuentran en la plataforma.

En colaboración con organizaciones y expertos especializados en alfabetización mediática e inteligencia artificial, como NAMLE y Henry Ajder, TikTok desarrolló una nueva guía con recomendaciones para utilizar herramientas de IA de manera responsable. También incorporó un nuevo Centro de Información dentro de la aplicación, donde los usuarios pueden acceder a recursos para aprender a identificar contenido generado por IA cuando realizan búsquedas relacionadas con esta tecnología.

Tiktok detecta más contenido con IA gracias a filtros de la plataforma. Tiktok

La compañía también continúa trabajando con organizaciones especializadas para generar contenidos educativos dentro de TikTok. Desde el lanzamiento de este programa, en noviembre de 2025, organizaciones como No Filtr y la Fundación Raspberry Pi generaron más de 200 millones de visualizaciones con contenidos orientados a mejorar la alfabetización en IA. Hasta el momento, TikTok comprometió más de US$4 millones para esta iniciativa y prevé continuar ampliándola.

Hacia una mayor transparencia sobre el origen de los contenidos

Otro de los ejes de la estrategia es facilitar que las personas puedan conocer el origen y las modificaciones que atravesó un contenido digital.

TikTok fue, hace dos años, la primera plataforma de video en implementar las Content Credentials de la C2PA, un estándar tecnológico que permite incorporar información sobre el origen y el historial de edición de un contenido, incluyendo si fue generado o modificado mediante IA. Ahora, TikTok ya forma parte del Comité Directivo de la C2PA, reforzando su participación en esta alianza global que impulsa estándares tecnológicos para aumentar la transparencia sobre el origen y las modificaciones de los contenidos digitales.