Xbox confirmó que uno de sus grandes juegos no será exclusivo y todo apunta que llegará a PlayStation

La exclusividad volvió a quedar en el centro de la escena dentro del ecosistema de Xbox . Microsoft viene atravesando en los últimos años un cambio de estrategia que llevó algunos de sus principales juegos first-party a otras plataformas, aunque más recientemente la compañía comenzó a recuperar un esquema de lanzamientos con mayor peso en sus propias consolas.

En medio de ese escenario, Blizzard Entertainment confirmó que StarCraft , uno de sus proyectos más ambiciosos y esperados, no será exclusivo , aunque todavía existe una enorme incógnita: la compañía no quiso revelar en qué plataformas estará disponible cuando llegue al mercado.

El nuevo StarCraft fue presentado durante la BlizzCon 2026 como una propuesta que llevará a la histórica franquicia al terreno de los shooters. Su lanzamiento está previsto para 2030, por lo que todavía quedan varios años de desarrollo antes de conocer cómo será finalmente esta nueva aventura.

La información surgió a partir de declaraciones realizadas por Blizzard al portal Kotaku, citadas posteriormente por IGN. Ante las dudas sobre el futuro del juego, un representante de la compañía fue contundente : StarCraft no será un título exclusivo . La confirmación, sin embargo, abrió más preguntas de las que respondió. Cuando se consultó específicamente si el juego llegará a PlayStation , otras consolas o incluso si tendrá una versión para PC, Blizzard evitó brindar detalles.

La compañía también aclaró que una publicación de Xbox UK, que había anticipado que StarCraft llegaría a “consolas Xbox ”, no debe interpretarse como una confirmación de exclusividad. De hecho, el representante señaló que cualquier información que presente al juego como exclusivo de Xbox debería ser rectificada.

Por ahora, entonces, la única certeza es que StarCraft no quedará limitado al ecosistema de Xbox. El resto de las plataformas continúa siendo un misterio.

StarCraft no será exclusivo de Xbox, pero Blizzard todavía mantiene en secreto su llegada a PlayStation. Blizzard

¿Llegará StarCraft a PlayStation?

La gran incógnita para los jugadores está en PlayStation. La confirmación de que el título no será exclusivo deja abierta esa posibilidad, pero Blizzard todavía no confirmó que exista una versión para PS5 ni para ninguna otra consola. También permanece abierta la posibilidad de que el lanzamiento multiplataforma se limite a determinados dispositivos o incluya PC. El estudio fue especialmente cuidadoso al evitar adelantar sus planes de lanzamiento.

La situación resulta llamativa porque Microsoft es actualmente propietaria de Blizzard, pero eso no significa necesariamente que todas las franquicias del estudio tengan que seguir el mismo modelo de distribución.

Además, con un estreno recién previsto para 2030, todavía existe un amplio margen para que cambien los planes de plataformas antes de que el juego llegue al mercado.

Diablo V también mantiene sus plataformas en secreto

El misterio no se limita a StarCraft. Durante la misma instancia, Blizzard también habló de Diablo V, la próxima entrega principal de su reconocida saga de dungeon crawlers, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2029.

Un integrante del equipo de relaciones públicas había insinuado que el juego podría llegar a PC, algo relacionado con la importancia histórica de esa plataforma y de Battle.net para Blizzard. Sin embargo, la compañía posteriormente aclaró que esas declaraciones no constituían un anuncio oficial sobre todas las plataformas de lanzamiento.

Blizzard explicó que la referencia a PC y Battle.net era un reconocimiento de la importancia de ambos dentro de su ecosistema, pero que todavía no había presentado sus planes completos. Por lo tanto, tanto StarCraft como Diablo V permanecen rodeados de interrogantes sobre su distribución.

Xbox atraviesa un cambio de estrategia con sus juegos, mientras PlayStation aparece nuevamente entre las plataformas posibles. Blizzard

Xbox cambia su estrategia de exclusividades

Las dudas adquieren mayor relevancia por el cambio de rumbo que viene mostrando Xbox. Después de una etapa en la que varios juegos first-party fueron lanzados en otras plataformas, la compañía comenzó a reforzar nuevamente la idea de las exclusividades.

Entre los próximos proyectos aparecen Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution, que fueron presentados como títulos exclusivos para Xbox Series X|S. Además, desde la compañía se rechazaron versiones que apuntaban a futuros lanzamientos en PlayStation.

Con casi cuatro años de desarrollo por delante, Blizzard todavía tiene tiempo para revelar sus planes. Por ahora, los jugadores saben qué no ocurrirá: StarCraft no será exclusivo de Xbox. La pregunta sobre PlayStation, en cambio, sigue completamente abierta.