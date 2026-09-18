Sony lanzó una nueva actualización para PlayStation 5 con importantes cambios y funciones inéditas

Sony comenzó a distribuir una nueva actualización del software de sistema para PlayStation 5 y PS5 Pro, que incorpora cambios destinados a mejorar la experiencia de uso de las consolas . El firmware 26.06-14.00.00 suma mejoras visuales automáticas, novedades para los chats de voz y una herramienta que permite conocer cuáles son los juegos más populares entre los jugadores.

La actualización ya está disponible para las consolas PlayStation 5 y PS5 Pro después de haber atravesado una etapa beta durante la primera semana de agosto. Además, Sony lanzó una actualización paralela para PlayStation 4. Entre las novedades se destacan la activación automática de una mejora de imagen en PS5 Pro, un nuevo indicador para identificar quién habla durante una conversación y un widget que muestra los títulos que concentran mayor actividad en cada región.

Una de las principales novedades está relacionada con PSSR , la tecnología de reconstrucción de imagen de Sony exclusiva de PS5 Pro. Con esta actualización , la opción “Mejorar calidad de imagen PSSR” queda activada de forma predeterminada.

PlayStation 5 Pro activa automáticamente una mejora de imagen PSSR para ofrecer mayor nitidez durante las partidas.

La función ahora puede aplicarse automáticamente incluso en juegos que solamente eran compatibles con una versión anterior de PSSR. Según Sony, esto permite conseguir una imagen más nítida y clara sin que el usuario tenga que modificar manualmente la configuración después de instalar el nuevo firmware.

Quienes prefieran mantener la configuración anterior también pueden desactivar esta función desde los ajustes de la consola . Para hacerlo, deben ingresar en Ajustes, Pantalla y vídeo, Salida de vídeo y Mejorar calidad de imagen PSSR. El cambio apunta especialmente a aprovechar las capacidades gráficas de la PS5 Pro sin agregar pasos adicionales para el jugador.

Sony también lanzó una actualización paralela para PlayStation 4. shutterstock

Un indicador para saber quién está hablando

La actualización también incorpora una modificación práctica para quienes utilizan los chats de voz. Desde ahora, la consola puede mostrar un indicador visual que permite identificar qué persona está hablando en cada momento. La función se puede activar desde la tarjeta de chat de voz disponible en el Centro de control. Allí hay que seleccionar "Más", luego "Mostrar" quién está hablando y finalmente habilitar "Mostrar Nombres".

Sony también permite elegir la ubicación del indicador dentro de la pantalla mediante la opción Posición. De esta manera, cada jugador puede adaptar dónde aparece la información para evitar que interfiera con la acción durante una partida.

Es un cambio pequeño, pero puede resultar útil especialmente en partidas multijugador en las que participan varios integrantes y resulta difícil identificar rápidamente quién está hablando.

PlayStation 5 suma un nuevo widget que muestra los juegos más populares entre jugadores de cada región. Shutterstock

PS5 ahora muestra los juegos más populares

Otra de las funciones más interesantes aparece en el Centro de bienvenida mediante el nuevo widget “Actividad de la comunidad”. La herramienta permite consultar qué juegos están concentrando mayor actividad entre los usuarios.

El widget ofrece dos vistas. La primera es Tendencias actuales, que muestra diez juegos o modos multijugador cuya popularidad está creciendo rápidamente. La idea es destacar nuevos lanzamientos o títulos que recibieron actualizaciones importantes de contenido.

La segunda opción es Top 10, que presenta los diez juegos más jugados durante la última semana en el país o región correspondiente al usuario. La función permite conocer qué títulos tienen comunidades activas en cada territorio. Sin embargo, Sony no detalló qué metodología utiliza para elaborar ese listado, por lo que no se conoce si el resultado considera cantidad de jugadores, usuarios simultáneos u horas de juego.

PlayStation 5 y PS5 Pro reciben mejoras generales de rendimiento y estabilidad junto con nuevas opciones para gestionar conexiones Bluetooth. PlayStation

Cambios en Bluetooth y rendimiento general

El nuevo firmware también modifica el funcionamiento de la opción Desactivar Bluetooth en determinados países o regiones. Esta herramienta se encuentra dentro de los ajustes de accesorios y está pensada principalmente para gestionar las conexiones de mandos en espacios de esports o instalaciones similares.

Cuando se activa, la consola no puede entrar en modo de reposo y también deja de funcionar la función HDMI Device Link. Por ese motivo, Sony recomienda no utilizar esta configuración en un entorno doméstico habitual.

Además de estas novedades, la actualización incorpora mejoras generales de rendimiento y estabilidad del software del sistema. Así, el nuevo firmware combina cambios visibles para el usuario con ajustes internos destinados a mantener una experiencia más estable en PlayStation 5 y PS5 Pro.