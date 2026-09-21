PlayStation sorprende con dos nuevos auriculares inalámbricos para PS5: precio y lanzamiento

PlayStation amplía su propuesta de accesorios para PS5 con dos nuevos auriculares inalámbricos que buscan llevar la experiencia de audio a un nivel superior. Se trata de los Pulse Wireless Headset y Pulse Edge Wireless Headset , dos modelos que incorporan controladores magnéticos planares y compatibilidad con PlayStation Link.

La tecnología de audio es uno de los principales puntos sobre los que apuesta la compañía. Los nuevos dispositivos fueron diseñados para ofrecer mayor precisión y detalle, algo especialmente relevante en videojuegos donde la ubicación de los sonidos puede marcar una diferencia durante las partidas.

Ambos modelos estarán disponibles en blanco y negro y podrán utilizarse con PS5, PlayStation Portal, PC y Mac mediante PlayStation Link . También serán compatibles con dispositivos Bluetooth, lo que permite utilizarlos para otros contenidos además de los videojuegos. Por ahora, PlayStation no informó los precios ni las fechas exactas de preventa y lanzamiento. El Pulse Wireless Headset llegará a determinados mercados durante la temporada de fiestas de fin de año, mientras que el Pulse Edge Wireless Headset está previsto para comienzos de 2027.

Los dos auriculares incorporan controladores magnéticos planares, una tecnología asociada habitualmente con equipos de audio orientados a una reproducción precisa. En este caso, PlayStation busca aprovecharla para mejorar la separación de los sonidos y la percepción espacial durante las partidas.

Esto puede resultar especialmente útil en juegos de disparos en primera persona, donde identificar la dirección de unas pisadas, un disparo o una recarga puede aportar información importante al jugador.

Los controladores también son de mayor tamaño y están diseñados para ofrecer graves más profundos. A esta característica se suma un sistema de micrófonos integrados con rechazo de ruido mejorado mediante inteligencia artificial, que busca reducir los sonidos ambientales durante las conversaciones por voz. El objetivo es conseguir que la voz del jugador tenga mayor presencia frente al ruido del entorno, una función especialmente pensada para quienes participan habitualmente de partidas online.

Pulse Wireless Headset: conectividad y comodidad

El Pulse Wireless Headset será el primero de los dos modelos en llegar al mercado. PlayStation anticipó que estará disponible en mercados seleccionados durante la temporada de fiestas de fin de año, aunque todavía no especificó el día de lanzamiento.

El diseño fue pensado para combinar comodidad con facilidad de transporte. Las copas giratorias permiten colocar los auriculares en posición plana, una característica que facilita guardarlos cuando no están en uso o trasladarlos junto con otros accesorios.

La conectividad es otro de sus puntos centrales. A través de PlayStation Link, el equipo podrá conectarse con PS5, PlayStation Portal, PC y Mac. Además, será posible vincularlo con dispositivos Bluetooth compatibles. De esta manera, el Pulse Wireless Headset no queda limitado al uso con la consola y puede funcionar como un dispositivo de audio para diferentes equipos.

Pulse Edge: cancelación de ruido y micrófono desmontable

El Pulse Edge Wireless Headset será el modelo más avanzado de esta nueva familia y llegará a comienzos de 2027. PlayStation confirmó que contará con características adicionales respecto del Pulse Wireless Headset. Sus controladores magnéticos planares tendrán, según la compañía, el doble de volumen de imán que los del modelo Pulse. Esta modificación está orientada a reforzar la reproducción de graves sin sacrificar precisión ni claridad.

Otra de las diferencias será la incorporación de cancelación activa de ruido, una función que permite reducir los sonidos ambientales no deseados mientras se utilizan los auriculares.

El Pulse Edge también tendrá un micrófono desmontable con brazo para el chat de voz. Cuando este accesorio no esté conectado, el usuario podrá recurrir a un micrófono integrado en el propio dispositivo. PlayStation completará el modelo con materiales premium y un estuche de transporte. Tanto el Pulse Edge como el Pulse Wireless Headset podrán utilizarse con PS5, PlayStation Portal, PC y Mac mediante PlayStation Link, además de conectarse a dispositivos Bluetooth compatibles.

Por el momento, la compañía mantiene en reserva los precios y las fechas exactas de lanzamiento. Estos datos, junto con la información sobre las preventas, serán comunicados más adelante.