Steam te da gratis 19 juegos que antes eran de pago

Steam sumó 19 juegos que pasaron de pago a gratuitos de forma permanente, con opciones de estrategia, terror, acción, puzles y multijugador.

Steam incorporó una selección de 19 juegos que hasta hace poco tenían un precio fijo y que ahora pueden sumarse gratis a la biblioteca. La lista reúne propuestas independientes de distintos géneros, desde estrategia y gestión hasta terror, acción, puzles y multijugador local.

A diferencia de las promociones que permiten descargar un título sin costo durante algunas horas o días, en este caso los desarrolladores retiraron de manera permanente el precio de entrada. Esto significa que los usuarios pueden añadir los juegos a su cuenta y decidir más adelante cuándo descargarlos e instalarlos.

Los títulos tenían precios anteriores muy diferentes: algunos costaban apenas unos centavos de dólar mientras que otros llegaban a superar los 18 dólares. Entre las propuestas hay juegos de estrategia, RPG, shooters, experiencias de terror y alternativas pensadas para compartir partidas con otras personas.

La selección de Steam incluye juegos que anteriormente tenían precios de hasta 18 dólares y ahora son gratuitos. Imagen generada por la IA Estrategia, puzles y gestión en Steam Entre los juegos que ahora pueden conseguirse sin pagar aparece Ratalorica , que anteriormente tenía un precio de cinco dólares. Se trata de un compañero de escritorio protagonizado por una rata encapuchada que progresa mientras el usuario utiliza su computadora.

que ahora pueden conseguirse sin pagar aparece , que anteriormente tenía un precio de cinco dólares. Se trata de un compañero de escritorio protagonizado por una rata encapuchada que progresa mientras el usuario utiliza su computadora. Otra propuesta es Fangs & Faith Solitaire , que llevaba el clásico solitario a un escenario de enfrentamiento entre vampiros y clérigos. El juego, que anteriormente costaba 4,99 dólares, incorpora cartas que modifican el desarrollo de las partidas.

La selección también incluye Oops! Inc. Emergency Center , cuyo precio previo era de 5,19 dólares. En este caso, el jugador debe gestionar un hospital espacial desde el papel de un robot médico.

, cuyo precio previo era de 5,19 dólares. En este caso, el jugador debe gestionar un hospital espacial desde el papel de un robot médico. Para quienes prefieren los desafíos de lógica aparece Dots! , un puzle que ofrece 1.220 niveles en los que hay que conectar puntos sin cruzar las líneas. También están Anchor Up , basado en combates navales por turnos, y Prismals , un RPG roguelike con enfrentamientos por turnos ambientado en un mundo que perdió sus colores.

, un puzle que ofrece 1.220 niveles en los que hay que conectar puntos sin cruzar las líneas. También están , basado en combates navales por turnos, y , un RPG roguelike con enfrentamientos por turnos ambientado en un mundo que perdió sus colores. La lista también tiene varias alternativas para quienes buscan acción. Blasteria , que antes costaba 1,99 dólares, es un shooter roguelike en el que el jugador combate gérmenes dentro de una placa de Petri utilizando láseres y diferentes mejoras.

, que antes costaba 1,99 dólares, es un shooter roguelike en el que el jugador combate gérmenes dentro de una placa de Petri utilizando láseres y diferentes mejoras. Topswap propone enfrentamientos en primera persona y suma una mecánica que permite tomar el control de robots enemigos durante las partidas. Por su parte, Roguegg: Hardboiled Survivors apuesta por la supervivencia frente a oleadas de enemigos, con un huevo como protagonista y un sistema de inventario organizado en cuadrícula.

Uno de los casos más llamativos por su precio anterior es BlackColled Madala Force 2 , que tenía un valor de 18,25 dólares. Se trata de un FPS militar ambientado en una versión alternativa de la Tercera Guerra Mundial, con mapas, vehículos, bots, operadores y opciones multijugador.

, que tenía un valor de 18,25 dólares. Se trata de un FPS militar ambientado en una versión alternativa de la Tercera Guerra Mundial, con mapas, vehículos, bots, operadores y opciones multijugador. También están TomyTrouble , centrado en resistir oleadas de enemigos utilizando armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo y explosivos, y Kilnborn , un juego de lucha por plataformas en el que un golpe puede ser suficiente para eliminar al rival. Entre los juegos gratis aparecen shooters, RPG, experiencias de terror y propuestas independientes para jugar acompañado. Steam Los fanáticos del terror también encuentran varias alternativas dentro de la selección. Shadows Of Memory II es una novela visual dibujada a mano que sigue a Alice en una vieja mansión, mientras que The Final Stay – Chapter 1 lleva la acción a un hotel abandonado.

es una novela visual dibujada a mano que sigue a Alice en una vieja mansión, mientras que lleva la acción a un hotel abandonado. A estos títulos se suma Dark Wonderland , una reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas orientada hacia la acción. La propuesta amplía una selección que combina diferentes estilos y que puede resultar atractiva para quienes buscan descubrir producciones independientes.

, una reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas orientada hacia la acción. La propuesta amplía una selección que combina diferentes estilos y que puede resultar atractiva para quienes buscan descubrir producciones independientes. El catálogo también incorpora opciones para jugar acompañado. DunkRatz permite partidas locales de entre dos y cuatro jugadores, con ratas que compiten por empujar una bola de queso. Mocha Camo , por su parte, propone un juego de escondite multijugador para entre dos y 10 participantes.

La selección se completa con Froggin’ Around , una experiencia arcade en pixel art protagonizada por una rana que atrapa insectos y mejora sus capacidades, y The Human Snake , que recupera la idea del clásico Snake pero la transforma en una cadena de cuerpos humanos. Steam reúne títulos gratuitos de distintos géneros, desde gestión y supervivencia hasta combates, puzles y terror. Imagen generada con IA Cómo conseguir los 19 juegos gratis Para incorporar estos títulos a la biblioteca, es necesario ingresar a Steam desde el cliente para PC o mediante la tienda web e iniciar sesión con una cuenta. Una vez dentro, hay que buscar cada juego por su nombre, ingresar a su ficha y comprobar que aparezca con precio de 0,00 dólares. Luego se debe seleccionar la opción correspondiente para añadirlo a la cuenta.