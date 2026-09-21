OnePlus 16: revelan su diseño oficial, memoria de hasta 1 TB y nuevos colores

La renovación de la gama alta asiática comienza a definir sus primeras características visuales y técnicas para la temporada. A través del esperado OnePlus 16 , la marca presentó formalmente los acabados de su nuevo teléfono insignia, confirmando la apertura de reservas en China y ratificando la continuidad de la firma OnePlus en el segmento móvil prémium.

La compañía tecnológica abrió el período de registro previo sin detallar todavía la fecha exacta para la distribución en tiendas . El dispositivo sucede de manera directa al modelo 15 presentado en octubre pasado, conservando una línea estética reconocible con un bloque fotográfico cuadrado situado en la esquina superior izquierda del panel posterior.

La apariencia visual del terminal se estructura sobre tres variantes cromáticas denominadas Tomorrow's Starlight, Dark Forest y Mars Masterpiece. La primera versión presenta una tonalidad clara con un proceso de fabricación sobre vidrio que la marca denomina seda de cristal, diseñado para repeler manchas de grasa y marcas dactilares.

Las otras dos alternativas complementan la serie con tonos oscuros y rojizos inspirados en paisajes naturales y superficies planetarias. En la zona dorsal, el módulo fotográfico cuadrado agrupa tres lentes principales y un flash LED, manteniendo proporciones similares a las del ciclo anterior para optimizar la ergonomía cotidiana.

En el apartado de memoria, la firma confirmó cuatro configuraciones comerciales para adaptarse a distintas exigencias de uso intensivo. El catálogo parte desde los 12 gigabytes de memoria RAM con 256 o 512 gigabytes de espacio interno para guardar documentos y contenidos multimedia.

El nuevo OnePlus 16 exhibe un módulo de cámara cuadrado con terminaciones en vidrio suave. Imagen generada con IA

Las variantes más avanzadas suben a 16 gigabytes de RAM combinados con 512 gigabytes o un tope de 1 terabyte de almacenamiento. Esta amplitud de memoria asegura fluidez en la multitarea de aplicaciones pesadas, permitiendo que el sistema operativo gestione procesos simultáneos sin caídas de velocidad en el teléfono.

Filtraciones técnicas del procesador y batería de 9.000 mAh

Aunque la firma reservó precisiones sobre los componentes internos, diversos reportes técnicos anticipan la integración del chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Esta plataforma de Qualcomm contaría con una litografía de 2 nanómetros y compatibilidad con el estándar de memoria ultrarrápida LPDDR6.

Los ensayos técnicos supervisan la disipación térmica en chips de última generación. Imagen generada con IA

En el terreno energético, las filtraciones señalan que el equipo montará un acumulador masivo de 9.000 mAh, superando con holgura los 7.300 mAh de su predecesor. Además, los trascendidos técnicos indican la presencia de un sensor fotográfico principal de 200 megapíxeles con dimensiones físicas de 1/1,4 pulgadas para capturar tomas con mayor nivel de detalle.

Panorama de distribución internacional de OnePlus

La disponibilidad fuera de las fronteras chinas resulta incierta debido a cambios recientes en la política comercial de la empresa. La corporación detuvo el lanzamiento de nuevos productos en los mercados de Europa y América del Norte, mientras que fuentes del sector sugieren que el dispositivo tampoco llegaría a la India.

Con el anuncio oficial del OnePlus 16, la marca perfila una alternativa contundente para disputar el liderazgo en potencia y capacidad de almacenamiento. La apuesta de OnePlus consolida un teléfono con terminaciones pulidas y celdas energéticas de gran volumen, aunque su presencia comercial quedará restringida de momento al mercado local.