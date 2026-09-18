El OnePlus 16 obtiene la certificación 3C y confirma carga rápida de 100W

El nuevo OnePlus 16 superó las pruebas regulatorias en China y reveló datos sobre su batería de gran capacidad.

El fabricante asiático OnePlus avanza en las etapas previas a la presentación de su próximo buque insignia. El nuevo OnePlus 16 superó la certificación 3C en China bajo el código PYB110. Este paso administrativo convalida el sistema de carga por cable de 100 vatios para el mercado local.

El registro del OnePlus 16 confirma la potencia de carga del equipo. Imagen generada con IA La aprobación técnica completa el circuito reglamentario exigido junto a las homologaciones previas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Con estos permisos, este teléfono queda habilitado para operar en redes móviles 5G sobre la banda N79 dentro del territorio chino.

Una batería de doble celda para el OnePlus 16 El informante Digital Chat Station detalló la configuración energética del dispositivo. El equipo integrará una batería de doble celda con una capacidad típica de 9000 mAh y una capacidad nominal de 8780 mAh.

La batería del OnePlus 16 adopta dos celdas para optimizar la disipación térmica. Imagen generada con IA Esta arquitectura admite carga inalámbrica de 50 vatios y busca reducir la temperatura interna durante la recarga rápida. Representa un incremento sustancial frente a la generación previa, orientada a prolongar la autonomía diaria del usuario.

Innovaciones en la óptica del nuevo teléfono El apartado fotográfico incorporará un arreglo triple en la parte trasera. El sensor principal alcanzará 200 megapíxeles con un tamaño de 1/1.4 pulgadas para mejorar la captura en escenas complejas.