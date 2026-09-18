El OnePlus 16 obtiene la certificación 3C y confirma carga rápida de 100W
El nuevo OnePlus 16 superó las pruebas regulatorias en China y reveló datos sobre su batería de gran capacidad.
El fabricante asiático OnePlus avanza en las etapas previas a la presentación de su próximo buque insignia. El nuevo OnePlus 16 superó la certificación 3C en China bajo el código PYB110. Este paso administrativo convalida el sistema de carga por cable de 100 vatios para el mercado local.
La aprobación técnica completa el circuito reglamentario exigido junto a las homologaciones previas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Con estos permisos, este teléfono queda habilitado para operar en redes móviles 5G sobre la banda N79 dentro del territorio chino.
Una batería de doble celda para el OnePlus 16
El informante Digital Chat Station detalló la configuración energética del dispositivo. El equipo integrará una batería de doble celda con una capacidad típica de 9000 mAh y una capacidad nominal de 8780 mAh.
Esta arquitectura admite carga inalámbrica de 50 vatios y busca reducir la temperatura interna durante la recarga rápida. Representa un incremento sustancial frente a la generación previa, orientada a prolongar la autonomía diaria del usuario.
Innovaciones en la óptica del nuevo teléfono
El apartado fotográfico incorporará un arreglo triple en la parte trasera. El sensor principal alcanzará 200 megapíxeles con un tamaño de 1/1.4 pulgadas para mejorar la captura en escenas complejas.
Un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles completan el esquema óptico. Esta combinación amplía el rango focal disponible sin comprometer la resolución nativa de las imágenes.
La propuesta de hardware de OnePlus
En el plano del procesamiento, el dispositivo montará el chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro fabricado en el nodo de 2 nanómetros de TSMC. Este procesador de ocho núcleos trabajará junto a la unidad gráfica Adreno 850.
La pantalla ofrecerá una tasa de refresco estándar de 165 hercios, con picos de 185 hercios en perfiles de juego compatibles. El sistema operativo de base será ColorOS 17, desarrollado sobre la plataforma Android 17.
El calendario comercial de OnePlus
La culminación de los ensayos regulatorios anticipa un anuncio formal durante el mes de octubre. La empresa concentrará el lanzamiento inicial en los canales de venta del continente asiático.
Los primeros informes sugieren una disponibilidad acotada al mercado de origen. Con este desarrollo, OnePlus proyecta una alternativa técnica orientada a combinar autonomía de largo alcance y procesamiento avanzado.