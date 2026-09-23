GTA 6 cambia dos mecánicas muy importantes y revoulcionarán el juego

GTA 6 prepara una serie de cambios que buscan hacer que los combates y las persecuciones policiales sean más dinámicos y fáciles de interpretar. Rockstar Games incorporará nuevas señales visuales, como colores e iconos, que permitirán conocer en tiempo real qué está ocurriendo durante una pelea o cuánto sabe la policía sobre el protagonista.

El sistema apunta a ofrecer mayor información sin interrumpir la acción. Los colores indicarán las consecuencias de determinados combates , mientras que los iconos permitirán saber qué datos tienen las autoridades durante una persecución . De esta manera, las decisiones del jugador podrán tener un impacto más visible sobre el desarrollo de cada situación.

Una de las novedades estará relacionada directamente con el sistema de combate. Según explicó el creador de contenido TGG después de visitar las oficinas de Rockstar Games , la mirilla cambiará de color dependiendo del resultado que tendrá un disparo.

GTA 6 tendrá un sistema policial renovado que permitirá conocer qué información tienen las autoridades.

Cuando el jugador realice un disparo normal, la mirilla permanecerá blanca. Si el ataque va a incapacitar al enemigo, se volverá amarilla, mientras que el color pasará a rojo cuando el disparo vaya a resultar letal.

El mecanismo también funcionará durante los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, aunque en este caso no habrá una mirilla. En su lugar, el borde de la pantalla se iluminará de amarillo cuando un golpe deje inconsciente a un rival y de rojo cuando termine con su vida. Esta característica permitirá diferenciar visualmente las consecuencias de cada ataque y ofrecerá al jugador más información durante el combate. En Grand Theft Auto 5, ese resultado no estaba representado de una manera tan directa.

GTA 6 utilizará colores e iconos para ofrecer más información durante combates y persecuciones policiales. Rockstar Games

Un sistema policial con más información

Las persecuciones también tendrán cambios importantes. Uno de los elementos que más llama la atención es el regreso de un sistema de búsqueda de seis estrellas, en lugar de las cinco que tenía GTA 5.

Pero la principal novedad estará debajo de esas estrellas. Allí aparecerán iconos rojos que mostrarán qué información logró obtener la policía sobre el jugador.

Entre los indicadores identificados aparecen el vehículo utilizado, la ubicación, la ropa, las armas y la identidad de Jason o Lucía. Por ejemplo, si las autoridades reconocen el automóvil, podrán identificar al jugador mientras continúe utilizándolo. Si conocen su vestimenta, cambiarse de ropa puede convertirse en una herramienta para evitar ser reconocido. También habrá indicadores diferentes cuando la policía identifique solamente a uno de los personajes o cuando haya reconocido tanto a Jason como a Lucía. Las cámaras de seguridad también tendrán su propio icono cuando hayan detectado al jugador.

GTA 6 recuperará las seis estrellas de búsqueda y sumará indicadores sobre la información policial disponible. Rockstar Games

Escapar ya no dependerá solamente de las estrellas

El nuevo sistema busca que una persecución no dependa únicamente de reducir las estrellas de búsqueda. La información que la policía tenga sobre el jugador será determinante, ya que algunos datos podrán desaparecer mientras otros permanecerán activos.

Esto introduce una nueva dimensión a las huidas. No será exactamente lo mismo escapar utilizando el mismo automóvil, mantener la misma ropa o haber sido identificado previamente que conseguir eliminar parte de esa información antes de intentar desaparecer.

Los cambios también se relacionan con una modificación en el combate: los enemigos ya no aparecerán automáticamente en el radar y el autoapuntado de las armas será menos agresivo que en entregas anteriores.

GTA 6 modificará las persecuciones para que escapar dependa también de los datos que conozca la policía. Rockstar Games

Las acciones pueden modificar la reacción del mundo

Rockstar también anticipó que las acciones del jugador tendrán consecuencias sobre la manera en que reaccionará el mundo. Rob Nelson, codirector de Rockstar North, explicó que no todos los delitos deberían provocar la misma escalada policial.

Según el desarrollador, atropellar a alguien y escapar sin generar una situación mayor puede provocar una respuesta diferente a la de continuar cometiendo delitos o comenzar a disparar indiscriminadamente.

La compañía también trabaja con un sistema que registra las acciones del jugador a corto y largo plazo. Las conductas reiteradas pueden influir en el perfil criminal del personaje y modificar la manera en que el mundo responde ante él. Rockstar Games remarcó que no existe una única manera correcta de jugar, pero que las decisiones consistentes pueden tener consecuencias sobre la reacción del entorno y el desarrollo de la narrativa.

Con estos cambios, GTA 6 busca convertir los combates y las persecuciones en sistemas más informativos y reactivos, donde no solamente importará escapar de la policía o eliminar a un enemigo, sino también conocer qué información quedó expuesta y cómo actuar para reducir las consecuencias.