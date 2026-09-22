GTA 6 prepara su modo multijugador y ya hay una posible fecha

GTA 6 tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 y, al menos en una primera etapa, todo apunta a que estará centrado en su experiencia para un jugador. La principal novedad sobre el futuro del título surgió de una declaración de Dan Clancy, CEO de Twitch, quien anticipó que el modo multijugador podría debutar durante 2027 .

El ejecutivo realizó estas declaraciones durante una entrevista con Bloomberg, en la que explicó que Twitch mantiene conversaciones con Rockstar Games para preparar la llegada del videojuego y analizar de qué manera los creadores de contenido podrán aprovecharlo. Clancy sostuvo que GTA 6 tendrá un importante crecimiento de popularidad con su lanzamiento, aunque anticipó que el impacto podría ser todavía mayor “el próximo año cuando lancen el modo multijugador ”.

La afirmación aporta una referencia temporal que hasta ahora no había sido comunicada públicamente por Rockstar. Sin embargo, la compañía todavía no confirmó oficialmente la fecha de lanzamiento del componente online.

Por el momento, la información oficial sobre GTA 6 está concentrada principalmente en su campaña para un jugador. Las fichas del título en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox lo presentan como una experiencia individual.

Rockstar tampoco reveló cómo funcionará el apartado multijugador ni qué características tendrá. No se conocen detalles sobre la cantidad de jugadores, las actividades disponibles, el sistema de progresión o el eventual modelo de negocio que podría adoptar.

La expectativa, de todos modos, es elevada debido al antecedente de GTA Online, la modalidad multijugador de Grand Theft Auto 5. Ese componente se convirtió con el paso de los años en uno de los pilares comerciales de Take-Two Interactive, compañía propietaria de Rockstar Games. Por ese motivo, la llegada de un nuevo universo online asociado a GTA 6 aparece como una de las grandes etapas futuras de la franquicia, aunque todavía resta conocer cuál será la estrategia concreta del estudio.

GTA 6 está anunciado para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque todavía no tiene fecha oficial para PC. Rockstar Games

Twitch ya prepara el desembarco

Las declaraciones de Clancy también permiten dimensionar el impacto que Rockstar espera generar alrededor de GTA 6. El CEO de Twitch señaló que la plataforma está trabajando con la compañía para analizar cómo involucrar a sus creadores durante el lanzamiento.

El videojuego podría convertirse así en uno de los grandes protagonistas del streaming cuando llegue al mercado. GTA 5 y GTA Online llevan años ocupando un lugar destacado entre los contenidos vinculados a videojuegos transmitidos en directo, por lo que existe un antecedente importante para Twitch.

Además, Clancy señaló que el nuevo Grand Theft Auto podría contar con un escenario especialmente favorable para concentrar la atención de los jugadores. Según explicó, algunas compañías habrían adelantado o retrasado sus propios lanzamientos para evitar coincidir con el estreno de Rockstar.

GTA 6 ampliará su universo musical con 34 canciones originales vinculadas a Vice City y Leónida. Rockstar Games

El futuro de GTA 6 también apunta a PC

Mientras crece la expectativa por el lanzamiento, Take-Two también dejó señales sobre el futuro del juego fuera de las consolas. Su CEO, Strauss Zelnick, afirmó que el mercado de PC es cada vez más importante para la compañía.

Actualmente, GTA 6 está anunciado para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero todavía no existe una fecha oficial para su llegada a computadoras. Zelnick explicó que, en términos generales, la estrategia de Take-Two es publicar sus juegos en las plataformas que cuentan con una audiencia significativa, aunque aclaró que esa política puede variar según cada lanzamiento.

En paralelo, Rockstar comenzó a ampliar el universo musical de la nueva entrega con Grand Theft Auto 6: The Album, una producción vinculada al videojuego que reunirá 34 canciones originales y distintos artistas para acompañar la ambientación de Vice City y Leónida.