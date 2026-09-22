Epic Games regala tres juegos para PC y uno también se puede jugar en celulares

La tienda digital de Epic Games vuelve a renovar su propuesta de juegos gratuitos con tres títulos que pueden conseguirse sin pagar: Aniimo , Shogun Showdown y Mindcop . La selección reúne propuestas muy diferentes entre sí, desde un RPG de mundo abierto con criaturas hasta un juego de estrategia y una aventura policial centrada en resolver un asesinato.

Para acceder a ellos, los usuarios deben ingresar a Epic Games , buscar cada uno de los títulos dentro de la tienda y seguir el procedimiento indicado para incorporarlos. Además, Mindcop cuenta con una versión para celulares , por lo que su propuesta también puede disfrutarse fuera de la PC .

Aniimo es un RPG de mundo abierto enfocado en la captura y entrenamiento de criaturas. La aventura transcurre en el continente de Idyll, donde los jugadores deben explorar diferentes zonas para encontrar a los Aniimo, capturarlos y entrenarlos. Una de sus principales mecánicas consiste en la posibilidad de fusionarse con estas criaturas para aprovechar sus habilidades . Esto permite utilizarlas durante los combates, resolver acertijos y desplazarse por el escenario de distintas maneras.

El juego también incorpora desafíos en tiempo real y opciones multijugador, por lo que la exploración y la interacción con las criaturas se combinan con diferentes posibilidades de juego.

La segunda propuesta gratuita es Shogun Showdown, un título que combina combates por turnos, construcción de mazos y elementos propios de los juegos roguelike.

La clave está en posicionarse correctamente en el escenario y elegir el momento adecuado para atacar. A medida que avanzan las partidas, los jugadores pueden mejorar fichas de habilidades y crear diferentes combinaciones para enfrentarse a los enemigos.

El progreso permite desbloquear nuevos personajes, ataques y destrezas antes de llegar al enfrentamiento contra el shogun. Todo se desarrolla dentro de un universo inspirado en Japón y con una estética basada en el pixel art, que acompaña su propuesta estratégica.

Epic Games incorpora Mindcop, una aventura policial donde los jugadores deben investigar un asesinato en cinco días. Epic Games

Mindcop propone investigar un asesinato

Por último aparece Mindcop, una aventura policial no lineal en la que el jugador debe investigar un asesinato ocurrido en la aldea de Campamento Merrylin Crater.

El protagonista dispone de cinco días para encontrar al responsable entre los habitantes del lugar. Para avanzar en la investigación, puede ingresar en las mentes de los sospechosos mediante rompecabezas en tiempo real.

Esta mecánica permite conseguir pistas, detectar posibles mentiras y decidir qué líneas de investigación seguir. A diferencia de los otros dos juegos, Mindcop apuesta principalmente por la investigación y las decisiones del jugador. Además, es el único de los tres que también dispone de una versión para celulares.

Más juegos gratuitos en las tiendas

La oferta de Epic Games se suma a otras promociones disponibles en las principales tiendas digitales. En Steam, por ejemplo, hay una selección que incluye Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Space Menace, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space, además de un contenido adicional para Dying Light: The Beast.

Sin embargo, no todos funcionan de la misma manera: