Epic Games regala tres juegos para PC y uno también se puede jugar en celulares
Epic Games ofrece tres juegos gratis por tiempo limitado: un RPG de criaturas, una aventura policial y un título de estrategia con estética pixel art.
La tienda digital de Epic Games vuelve a renovar su propuesta de juegos gratuitos con tres títulos que pueden conseguirse sin pagar: Aniimo, Shogun Showdown y Mindcop. La selección reúne propuestas muy diferentes entre sí, desde un RPG de mundo abierto con criaturas hasta un juego de estrategia y una aventura policial centrada en resolver un asesinato.
Para acceder a ellos, los usuarios deben ingresar a Epic Games, buscar cada uno de los títulos dentro de la tienda y seguir el procedimiento indicado para incorporarlos. Además, Mindcop cuenta con una versión para celulares, por lo que su propuesta también puede disfrutarse fuera de la PC.
Aniimo: criaturas y mundo abierto
Aniimo es un RPG de mundo abierto enfocado en la captura y entrenamiento de criaturas. La aventura transcurre en el continente de Idyll, donde los jugadores deben explorar diferentes zonas para encontrar a los Aniimo, capturarlos y entrenarlos. Una de sus principales mecánicas consiste en la posibilidad de fusionarse con estas criaturas para aprovechar sus habilidades. Esto permite utilizarlas durante los combates, resolver acertijos y desplazarse por el escenario de distintas maneras.
El juego también incorpora desafíos en tiempo real y opciones multijugador, por lo que la exploración y la interacción con las criaturas se combinan con diferentes posibilidades de juego.
Shogun Showdown apuesta por la estrategia
La segunda propuesta gratuita es Shogun Showdown, un título que combina combates por turnos, construcción de mazos y elementos propios de los juegos roguelike.
La clave está en posicionarse correctamente en el escenario y elegir el momento adecuado para atacar. A medida que avanzan las partidas, los jugadores pueden mejorar fichas de habilidades y crear diferentes combinaciones para enfrentarse a los enemigos.
El progreso permite desbloquear nuevos personajes, ataques y destrezas antes de llegar al enfrentamiento contra el shogun. Todo se desarrolla dentro de un universo inspirado en Japón y con una estética basada en el pixel art, que acompaña su propuesta estratégica.
Mindcop propone investigar un asesinato
Por último aparece Mindcop, una aventura policial no lineal en la que el jugador debe investigar un asesinato ocurrido en la aldea de Campamento Merrylin Crater.
El protagonista dispone de cinco días para encontrar al responsable entre los habitantes del lugar. Para avanzar en la investigación, puede ingresar en las mentes de los sospechosos mediante rompecabezas en tiempo real.
Esta mecánica permite conseguir pistas, detectar posibles mentiras y decidir qué líneas de investigación seguir. A diferencia de los otros dos juegos, Mindcop apuesta principalmente por la investigación y las decisiones del jugador. Además, es el único de los tres que también dispone de una versión para celulares.
Más juegos gratuitos en las tiendas
La oferta de Epic Games se suma a otras promociones disponibles en las principales tiendas digitales. En Steam, por ejemplo, hay una selección que incluye Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Space Menace, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space, además de un contenido adicional para Dying Light: The Beast.
Sin embargo, no todos funcionan de la misma manera:
- Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis aparecen como “Free to Keep”, por lo que pueden incorporarse de manera permanente a la biblioteca si se reclaman durante la promoción.
- Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space figuran como “Play for Free”, una modalidad que permite jugar durante el período establecido pero no supone necesariamente quedarse con los títulos de manera permanente.
- También está disponible el Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack, aunque se trata de contenido adicional y no de un juego independiente. Para utilizarlo es necesario contar con Dying Light: The Beast.