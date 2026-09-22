Honor Magic 9 y 9 Pro Max: revelan las especificaciones antes de su estreno

El mercado de dispositivos móviles anticipa el recambio de la gama prémium con una propuesta técnica orientada al cine profesional. A través de la nueva serie Honor Magic 9 , la compañía asiática presentará su catálogo de alta gama en Beijing, sumando el liderazgo técnico del Honor Magic 9 Pro Max para disputar el terreno de cada teléfono insignia junto a la firma Honor .

La corporación tecnológica fijó la presentación oficial para el 28 de septiembre, confirmando tres variantes que integran el modelo estándar, la versión Pro Max y una edición Super con acumulador masivo. El elemento distintivo de toda la línea reside en la alianza con ARRI, el fabricante alemán de cámaras cinematográficas, para incorporar perfiles de color profesional y registro avanzado de video.

El modelo base se posiciona como una alternativa compacta con panel LTPS de 6,37 pulgadas, resolución de 2664 por 1236 píxeles y tasa de refresco de 120 hercios. La estructura conserva bordes reducidos, suma un botón físico dedicado a la inteligencia artificial y añade un obturador de cámara sobre el lateral.

En durabilidad, este teléfono sostiene certificaciones de protección IP68, IP69 e IP69K contra polvo, inmersiones y chorros de agua a presión . La arquitectura interna cuenta con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, una celda energética de 8.000 mAh y configuraciones de almacenamiento que parten desde 12 GB de RAM con 256 GB hasta 16 GB con 1 TB.

La variante superior concentra la propuesta técnica más exigente gracias a un sistema dual de 200 megapíxeles desarrollado junto a la firma ARRI. El sensor principal de 1/1,28 pulgadas integra un estabilizador mecánico de tipo cardán con tres grados de movimiento y certificación CIPA 8.0 para evitar vibraciones al grabar tomas en movimiento.

Primeras imágenes promocionalres del Honor Magic 9 series. Honor China

La cámara periscópica complementaria suma otros 200 megapíxeles con apertura f/2.6 y estabilización CIPA 7.5. El procesamiento de imagen admite curvas de color ARRI LogC3 y grabación 10-bit 4:2:2 APV, preservando los tonos reales de la piel en escenas contrastadas y evitando la sobreexposición en altas luces dentro del Honor Magic 9 Pro Max.

Kit fotográfico y potencia de procesador de 2 nanómetros

Junto a la versión más avanzada, la empresa pondrá a la venta el kit Photography Master con dos lentes teleconvertidoras acoplables al chasis. El lente G500 entrega una extensión óptica de 5,88 aumentos, mientras que el modelo G200 reduce el peso a la mitad y permite estirar la distancia focal nativa de 85 milímetros hasta los 500 y 1000 milímetros.

El terminal monta un panel de 6,8 pulgadas con marcos de apenas 0,98 milímetros, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro fabricado en litografía de 2 nanómetros y batería de 8.800 mAh. El sistema biométrico combina reconocimiento facial tridimensional con un lector ultrasónico de huellas dactilares ubicado bajo el vidrio frontal.

Los ensayos técnicos supervisan la disipación térmica y la densidad energética de las celdas. Imagen generada con IA

Batería de 11.000 mAh y balance del catálogo de Honor

La familia se completa con la versión Super Edition, un dispositivo equipado con una batería de 11.000 mAh, pantalla de 165 hercios y cuerpo en fibra de vidrio con refrigeración activa. Este equipo conserva un esquema de triple cámara con sensor principal de 50 megapíxeles y lente telefoto dedicada.

El despliegue general de la serie Honor Magic 9 expone una clara segmentación entre la practicidad de su versión base y la ambición técnica del Honor Magic 9 Pro Max. Con esta propuesta, la corporación Honor avanza sobre el segmento de cada teléfono prémium mediante herramientas ópticas profesionales y baterías de alta capacidad.